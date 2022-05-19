Орешкин: Инфляция в России по итогам года не превысит 15%

Уже сейчас видно, что инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%. Такое мнение 19 мая в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» высказал помощник президента России, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Он отметил, что темпы роста цен уже замедлились в последние недели. «В ближайшие недели мы выйдем на устойчивый дефляционный тренд», — заявил Орешкин.
Инфляция в России действительно замедляется в течение нескольких недель, уже в апреле она значительно снизилась по сравнению с ажиотажным мартом. Однако прогноз советника президента по инфляции на уровне 15% существенно отличается от ожиданий Центробанка и Минэкономразвития. По прогнозу первого, инфляция в конце года сложится в диапазоне 18–23% годовых, второй считает более близким показатель в 17,5%.