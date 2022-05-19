Орешкин: Инфляция в России по итогам года не превысит 15%

Уже сейчас видно, что инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%. Такое мнение 19 мая в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» высказал помощник президента России, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



Он отметил, что темпы роста цен уже замедлились в последние недели. «В ближайшие недели мы выйдем на устойчивый дефляционный тренд», — заявил Орешкин.

