Инфляция в России замедлилась до сотых, но лук и картошка продолжают дорожать

Цены в России на неделе с 7 по 13 мая выросли на 0,05%. Это в два раза меньше, чем неделей ранее, следует из данных Росстата, опубликованных 18 мая.



Из продуктов питания больше всех за неделю подорожали лук (4,41%) и картофель (3,34%). Также заметно подорожали яблоки и маргарин — на 1,67% и 1,4% соответственно. В противовес луку и картошке продолжают дешеветь капуста и огурцы. За неделю цены на них снизились на 5–5,3%. Помидоры и свекла в то же время подешевели на 1,6–2%.

