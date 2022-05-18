Инфляция в России замедлилась до сотых, но лук и картошка продолжают дорожать

Цены в России на неделе с 7 по 13 мая выросли на 0,05%. Это в два раза меньше, чем неделей ранее, следует из данных Росстата, опубликованных 18 мая.
Из продуктов питания больше всех за неделю подорожали лук (4,41%) и картофель (3,34%). Также заметно подорожали яблоки и маргарин — на 1,67% и 1,4% соответственно. В противовес луку и картошке продолжают дешеветь капуста и огурцы. За неделю цены на них снизились на 5–5,3%. Помидоры и свекла в то же время подешевели на 1,6–2%.
Среди непродовольственных товаров в пределах 1% подешевели электроника и бытовая техника, при этом продолжается рост цен на товары для гигиены. Так, туалетное мыло подорожало на 1,3%, зубная щетка — на 1,4%, пасты зубные и спички — на 0,9%, прокладки гигиенические — на 0,7%, бумага туалетная — на 0,6%.
«Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на шампуни — на 0,9%, колготки женские — на 0,8%, носки мужские — на 0,2%, майки, футболки мужские и сигареты с фильтром — на 0,1%», — сообщает Росстат.
Что касается услуг, средняя цена путевок в санатории выросла на 0,8%, проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах — на 0,6%. Однако стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 0,9%.
В апреле инфляция в России почти вернулась к февральскому уровню, во многом за счет охлаждения безумного спроса на самые необходимые продукты и электронику. Но всё еще продолжают дорожать товары первой необходимости, в том числе мыло, спички и прокладки. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».