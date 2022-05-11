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    Инфляция в России продолжает замедляться. Дешевеют капуста, свинина и курица

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    13 комментариев

    С 30 апреля по 6 мая инфляция в России составила 0,12%, следует из данных Росстата, опубликованных 11 мая. Неделей ранее этот показатель был на уровне 0,21%.

    Так, плодоовощная продукция за неделю в среднем подешевела на 0,2%. Лидером здесь стала белокочанная капуста, стоимость которой снизилась на 3,9%, далее идут огурцы (-2,9%), свекла столовая (-1,3%), помидоры (-0,6%). При этом на 1,8% подорожал картофель, репчатый лук — на 1,6%, яблоки — на 1,5%, бананы — на 0,7%, морковь — на 0,4%.

    Цены на куриные яйца в среднем снизились на 3,5%, свинина, мясо кур, колбасы вареные, вермишель подешевели на 0,1%. Сметана и черный чай дорожают на 0,8%, масло подсолнечное, пшено, печенье — на 0,6%, масло сливочное, молоко стерилизованное, хлеб ржаной, мука пшеничная, крупа гречневая — на 0,4%. Стоимость говядины, колбас полукопченых и варено-копченых, макаронных изделий снизилась на 0,1%.

    Среди непродовольственных товаров больше всего выросли цены на сухие корма для домашних животных — на 2,1%, мыло туалетное и электропылесосы — на 1,9%, мыло хозяйственное и спички — на 1,7%, шампуни — на 1,4%.

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    Комментарии (13)

    274806705
    в депутатской столовой может и подешевели продукты.
    душилидушили
    Ну слава богу! А что с ценами на сверчков, а то я волнуюсь?
    Alex000
    Это по самым захудалым сельским рынкам статистика?
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