Президент Хорватии предлагает блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна последовала примеру Турции, пытаясь заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 18 мая сообщает Associated Press.
По данным агентства, Милович спорит с премьер-министром Андреем Пленковичем по ряду вопросов, в том числе о том, стоит ли поддерживать вступление указанных стран в НАТО.
Прежде чем парламент Хорватии ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО, Миланович хочет внести изменения в избирательный закон соседней Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам избрание их представителей на руководящие должности.
Ранее начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО заблокировала Турция. Миланович уже заявлял, что планирует на саммите НАТО в Мадриде использовать право вето для блокировки вступления этих стран в альянс.