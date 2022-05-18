Президент Хорватии предлагает блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна последовала примеру Турции, пытаясь заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 18 мая сообщает Associated Press.



По данным агентства, Милович спорит с премьер-министром Андреем Пленковичем по ряду вопросов, в том числе о том, стоит ли поддерживать вступление указанных стран в НАТО.

