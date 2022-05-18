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    Президент Хорватии предлагает блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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    4 комментария

    Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна последовала примеру Турции, пытаясь заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 18 мая сообщает Associated Press.

    По данным агентства, Милович спорит с премьер-министром Андреем Пленковичем по ряду вопросов, в том числе о том, стоит ли поддерживать вступление указанных стран в НАТО.

    Прежде чем парламент Хорватии ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО, Миланович хочет внести изменения в избирательный закон соседней Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам избрание их представителей на руководящие должности.

    Ранее начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО заблокировала Турция. Миланович уже заявлял, что планирует на саммите НАТО в Мадриде использовать право вето для блокировки вступления этих стран в альянс.

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    Комментарии (4)

    260567431
    Сразу видно, что вы не бывали в Хорватии.
    Dmitry Antonov
    Тоже, как Эрдоган, хочет чего-то поиметь на теме, только немного мандражирует: нет такого веса и опыта.
    angel of death
    чем будет блокировать? забором из штакетника? =)
    хотя откуда в Хорватии штакетник? =))))))
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