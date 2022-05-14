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    В Петербург привезли одно из самых дорогостоящих лекарств в мире. Первые дети уже получили препарат

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    4 комментария

    В петербургские больницы поступила пилотная партия одного из самых дорогостоящих препаратов в мире — «Церлипоназа альфа» («Бринейра»), предназначенного для детей с орфанным заболеванием — церойдным липофусцинозом. Как сообщили 14 мая в пресс-службе комитета по здравоохранению, первые восемь упаковок препарата закуплены за счет фонда «Круг добра» и стоят более 16 млн рублей.

    Одной из первых препарат получила 4-летняя пациентка Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Первая детская). Врачи уже отмечают значительную положительную динамику в состоянии ребёнка.

    При церойдном липофусцинозе происходят зрительные нарушения и прогрессируют двигательные расстройства. У больных в тканях происходит накопление патологического липопигмента. «Бринейра» предназначена для замедления потери двигательных функций. Инфузии проводятся раз в две недели.

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    Комментарии (4)

    274843209
    цероидный пишется через И
    Alfa
    Я не поняла за чей счёт это лекарство . Опять из наших SMS или всё-таки за счёт ОМС ? Подняли на 2 процента подоходный налог для богатых, чтобы эти средства шли в пользу больных детей . Не понимаю , когда эти дополнительные 2 процента будут уже помогать нашим детям лекарствами ? Пусть скажут что откуда . А то разворуют , а у них называется Администрирование расходов . Ну , так же как и при капитальном ремонте.
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