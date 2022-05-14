В Петербург привезли одно из самых дорогостоящих лекарств в мире. Первые дети уже получили препарат

В петербургские больницы поступила пилотная партия одного из самых дорогостоящих препаратов в мире — «Церлипоназа альфа» («Бринейра»), предназначенного для детей с орфанным заболеванием — церойдным липофусцинозом. Как сообщили 14 мая в пресс-службе комитета по здравоохранению, первые восемь упаковок препарата закуплены за счет фонда «Круг добра» и стоят более 16 млн рублей.
Одной из первых препарат получила 4-летняя пациентка Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Первая детская). Врачи уже отмечают значительную положительную динамику в состоянии ребёнка.
При церойдном липофусцинозе происходят зрительные нарушения и прогрессируют двигательные расстройства. У больных в тканях происходит накопление патологического липопигмента. «Бринейра» предназначена для замедления потери двигательных функций. Инфузии проводятся раз в две недели.