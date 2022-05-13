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    «Такое только во время ПМЭФ». Автомобилисты часами ползут и бьются на Пулковском шоссе в сторону Пушкина

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    4 комментария

    После семи часов вечера к ремонтным работам, которые тормозят Пулковское шоссе в сторону выезда из Петербурга, добавились аварии. Тех, кто ещё не испортил себе вечер пятницы, предупреждают: часовым стоянием едва ли обойдётся.

    «Дикая пробка в сторону Пушкина, обычно такое только во время ПМЭФ», — поделился впечатлениями читатель «Фонтанки» Александр 13 мая.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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    По данным с «Яндекс.Карт», стоит также Петербургское шоссе, на котором две подряд аварии. ДТП вклинилось между ремонтными работами и на Пулковском.

    «Фура плюс легковушка в правом ряду. Дальше продолжается пробка. Совет: ехать всё же в крайнем правом ряду», — рекомендуют водители.

    Ехать, впрочем, предстоит долго. В комментариях сетуют, что пытались успеть до вечернего часа пик, но толкаются два часа. Им отвечают, что это ещё не предел: «Мы едем уже три часа и ещё только у Волхонского», «Три часа — это не миф. Терпения всем».

    Плотный затор на Пулковском и Киевском шоссе скопился ещё в три часа дня. На пути петербуржцев к выходным стал дорожный ремонт: Киевское шоссе будут ремонтировать до 10 июня и после перерыва ещё месяц.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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    Комментарии (4)

    Wernum
    Ок, а я в объезд.
    Pilat
    Вообщем эта администрация показала своё полное презрение к горожанам.
    Коренная ленинградка
    В общем все лето будем стоять (((
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