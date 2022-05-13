«Такое только во время ПМЭФ». Автомобилисты часами ползут и бьются на Пулковском шоссе в сторону Пушкина

После семи часов вечера к ремонтным работам, которые тормозят Пулковское шоссе в сторону выезда из Петербурга, добавились аварии. Тех, кто ещё не испортил себе вечер пятницы, предупреждают: часовым стоянием едва ли обойдётся.

«Дикая пробка в сторону Пушкина, обычно такое только во время ПМЭФ», — поделился впечатлениями читатель «Фонтанки» Александр 13 мая.

По данным с «Яндекс.Карт», стоит также Петербургское шоссе, на котором две подряд аварии. ДТП вклинилось между ремонтными работами и на Пулковском.



«Фура плюс легковушка в правом ряду. Дальше продолжается пробка. Совет: ехать всё же в крайнем правом ряду», — рекомендуют водители.

