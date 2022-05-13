«Такое только во время ПМЭФ». Автомобилисты часами ползут и бьются на Пулковском шоссе в сторону Пушкина

После семи часов вечера к ремонтным работам, которые тормозят Пулковское шоссе в сторону выезда из Петербурга, добавились аварии. Тех, кто ещё не испортил себе вечер пятницы, предупреждают: часовым стоянием едва ли обойдётся.
«Дикая пробка в сторону Пушкина, обычно такое только во время ПМЭФ», — поделился впечатлениями читатель «Фонтанки» Александр 13 мая.
По данным с «Яндекс.Карт», стоит также Петербургское шоссе, на котором две подряд аварии. ДТП вклинилось между ремонтными работами и на Пулковском.
«Фура плюс легковушка в правом ряду. Дальше продолжается пробка. Совет: ехать всё же в крайнем правом ряду», — рекомендуют водители.
Ехать, впрочем, предстоит долго. В комментариях сетуют, что пытались успеть до вечернего часа пик, но толкаются два часа. Им отвечают, что это ещё не предел: «Мы едем уже три часа и ещё только у Волхонского», «Три часа — это не миф. Терпения всем».
Плотный затор на Пулковском и Киевском шоссе скопился ещё в три часа дня. На пути петербуржцев к выходным стал дорожный ремонт: Киевское шоссе будут ремонтировать до 10 июня и после перерыва ещё месяц.