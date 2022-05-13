На пути петербуржцев к выходным за городом встал ремонт на Киевском шоссе

Пробки в Петербурге 13 мая уже в три часа дня достигли 5 баллов. Для пятницы это нормально, но вряд ли этот факт утешит тех, кто уже больше часа томится в пробке на выезд из города по Киевскому шоссе или застрял на вантовом мосту КАД.

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На Пулковском и Киевском шоссе скопился очень плотный затор в сторону области. По данным «Яндекс.Пробок», уже в 15:12 его длина составляла 5,7 километра — от поворота на Пушкин до Рехколовского шоссе. Вместо обычных пяти минут там можно застрять на полтора часа. «Народ стоит уже по часу-полтора, и конца и края нет! Развернуться нет возможности, доблестной ГИБДД, как всегда, вообще нет, позорище и издевательство над людьми!» — возмущается читатель «Фонтанки» Роман.

Фото: читатель «Фонтанки» Роман Поделиться Поделиться





Напомним, что на Киевском шоссе в Пушкинском районе Петербурга с 10 мая ремонтируют дорогу. Из-за этого с начала рабочей недели там собирается затор в сторону области. Иногда его усугубляют ДТП. Ограничения продлятся до 10 июня, а затем через десять дней проезд ограничат еще на месяц.

Еще одна крупная пробка собралась на КАД. Там причиной стали аварии. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около трех часов дня на 58-м километре внутреннего кольца КАД в четвертой полосе столкнулись две легковые машины, а затем рядом в первой-второй — еще три. Пострадавших в ДТП нет. Пробка, по данным «Яндекса», растянулась на 5,5 километра, почти дотянувшись до Мурманского шоссе.