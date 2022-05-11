Водитель внедорожника решил уплотнить пробку на Пулковском и влез под битумовоз

Выезд из Петербурга на юге города, и без того затрудненный дорожными работами, сузило ДТП с большегрузом. Затор в сторону области тянется почти на пять километров.

На Пулковском шоссе, в сторону выезда из города, в районе ЖК «Зеленый квартал», вечером 11 мая столкнулись битумовоз и автомобиль Hyundai, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Виталий. Судя по фото, водитель внедорожника неудачно сунулся перед автоцистерной и получил в левый бок.

Авария занимает полторы полосы. При этом на Пулковском шоссе и так идут дорожные работы. В результате затор в область растянулся почти на 5 километров. «Дикая 2-часовая пробка от Пулковского до Волхонского шоссе. И нигде нельзя съехать! Как в капкане», — пишут пользователи сервиса «Яндекс.Пробки».