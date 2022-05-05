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    Киевское шоссе, проспект Обуховской Обороны и улицу Есенина ограничат до лета

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    1 комментарий

    Три новых ограничения движения длительностью около месяца вступят в силу в Выборгском, Невском и Пушкинском районах Петербурга в ближайшие выходные. Об этом 5 мая предупреждает пресс-служба ГАТИ Петербурга.

    С 8 мая по 9 июня будет ограничен проезд по улице Есенина от улицы Сикейроса до проспекта Луначарского и от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. Там отремонтируют дорожное покрытие.

    С 10 мая по 10 июня, а затем еще на месяц, с 20 июня по 24 июля, для ремонта дороги ограничат движение по Киевскому шоссе в Пушкине, на участке от Волхонского шоссе до административной границы города, включая перекресток с Рехколовским шоссе.

    А с 11 мая по 6 июня движение транспорта ограничат на участке проспекта Обуховской Обороны от Общественного переулка до Смоляной улицы. Там будут строить газопровод.

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    Комментарии (1)

    Ish
    Лучше б Сикейроса починили....не у все колеса выдерживают это отличное полотно)) Но, видимо, чинят не то что требует ремонта, а то что нужно на бумажке....
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