Киевское шоссе, проспект Обуховской Обороны и улицу Есенина ограничат до лета

Три новых ограничения движения длительностью около месяца вступят в силу в Выборгском, Невском и Пушкинском районах Петербурга в ближайшие выходные. Об этом 5 мая предупреждает пресс-служба ГАТИ Петербурга.

С 8 мая по 9 июня будет ограничен проезд по улице Есенина от улицы Сикейроса до проспекта Луначарского и от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. Там отремонтируют дорожное покрытие.



С 10 мая по 10 июня, а затем еще на месяц, с 20 июня по 24 июля, для ремонта дороги ограничат движение по Киевскому шоссе в Пушкине, на участке от Волхонского шоссе до административной границы города, включая перекресток с Рехколовским шоссе.

А с 11 мая по 6 июня движение транспорта ограничат на участке проспекта Обуховской Обороны от Общественного переулка до Смоляной улицы. Там будут строить газопровод.