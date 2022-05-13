Нормальное место для всех. В Петербурге открывается инклюзивный кластер с мастерскими, арт-резиденцией и кафе

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На территории «Севкабеля» открывается «Нормальное место» — самая масштабная инклюзивная площадка в центре города. На двух этажах разместятся швейная и гончарная мастерские, коворкинг, кафе. Проект даст возможность трудоустроить больше людей с особенностями, также уже состоявшиеся художники из психоневрологических интернатов смогут обрести массового зрителя. Но главная задача «Нормального места» — чтобы два этажа на берегу Финского залива стали обычной частью городского сообщества, где просто приятно провести время с семьёй или друзьями.



Идея создания инклюзивного кластера возникла три года назад, когда мастерским «Простые вещи» стало тесно в небольшом помещении на 11-й линии Васильевского острова. В «Простых вещах» взрослые с ментальными особенностями не только получали работу в керамической, швейной или столярной мастерской, но и учились бытовым вещам — приготовить обед или сходить за покупками в «Пятёрочку». Некоторые семьи специально переезжали в Петербург для того, чтобы у их родных была возможность жить социальной жизнью.

«У нас есть несколько ребят, которые со своими семьями переехали из Краснодара. Один парень ездит на «Ласточке» из Великого Новгорода, чтобы работать. С утра выезжает, вечером возвращается. Я даже представить не могу, сколько в нём сил. Есть семьи, которые переехали целиком, — из Владивостока, Красноярского края, они в своём регионе не нашли специальных возможностей для человека», — рассказывает создательница «Простых вещей» и «Нормального места» Мария Грекова.

Грекова также запустила первое в Петербурге инклюзивное кафе «Огурцы». Там также трудоустроены несколько ребят. Но очередь из желающих продолжала расти. К сегодняшнему дню она составляет порядка 80 человек.



В процессе создания кластера объединились пять учредителей: «Огурцы», «Простые вещи», анимационная студия «Да», сеть благотворительных магазинов «Спасибо» и благотворительная организация «Перспективы». На создание проекта ушло 28 млн рублей, часть суммы собрали краудфандингом, помогли спонсоры, учредители вложили и собственные деньги.

«Мы хотим, чтобы люди перестали удивляться. Кафе «Огурцы» воспринимается как обычное кафе, просто там очень вкусно. Это то, чего мы хотим добиться здесь, чтобы в какой-то момент это место стало нормальным. Была мысль, что это будет альтернатива торговому центру. Здесь есть развлечения, магазины, где поесть. Это понятный досуг для детей и взрослых. Мы будем устраивать лекции, привлекать экспертов, развивать сообщество благотворительных организаций и развивать обучающее сообщество», — отметила Грекова.



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сейчас на втором этаже работают керамическая, швейная, цветочная мастерские, есть мультимедийный класс, в котором дети и подростки будут изучать дизайн и 3D-моделирование. Участников сообщества кормит столовая, где ребята с ментальными особенностями учатся готовить. На первом этаже планируется разместить магазин «Спасибо» и другой социальный бизнес. Пока у пространства два резидента: танцевально-перформативный проект «Нормальные танцы» и проект «Старшие» фонда «Добрый город Петербург».



«Первый этаж будет направлять часть прибыли на второй, и этим мы будем перекрывать часть расходов, — отмечает Мария Грекова. — Мы сами, как второй этаж, можем зарабатывать за счет аренды пространства, организации конференций, праздников. Мастерские доход с продажи чашек и другой продукции будут направлять на свою деятельность. «Нормальное место» — это другое юридическое лицо, его задача — поддержка учредителей. Когда мы раскачаем пространство, будет много резидентов, классные мероприятия, и мы сможем на себя брать какие-то общие расходы. Сейчас коммуналку и расходы на команду мы сами можем отбивать, наша задача — увеличивать включение города, количество взаимодействий с другими организациями».

Одним из учредителей выступила благотворительная организация «Перспективы». В «Нормальном месте» будет арт-резиденция, где смогут творить художники из психоневрологического интерната № 3 в Петергофе. В учреждении больше 20 лет работает студия, некоторые её участники стали профессиональными художниками. Один из них — 46-летний Алексей Сахнов. Он занимается графикой, видео, фотографией и скульптурой в авторской технике папье-маше. Его работы выставлялись в Музее стрит-арта, Русском музее, в рамках IV Уральской биеннале современного искусства.



Фото: предоставлены благотворительной организацией «Перспективы» Фото: предоставлены благотворительной организацией «Перспективы» Фото: предоставлены благотворительной организацией «Перспективы» Поделиться Поделиться





За 20 лет работы студии в ПНИ скопилось порядка 3000 работ. Архив перевезли в «Севкабель», также переехала и небольшая библиотека с книгами об искусстве.

«Этот архив будет местом разговора об искусстве и о наших художниках. Мы приглашаем к себе студентов, исследователей, кураторов и других художников. Мы их и раньше приглашали, но теперь это будет проще», — рассказал руководитель арт-студии при психоневрологическом интернате № 3 Александр Иванов.

Тренировочная квартира «Перспектив», где проживает пять человек, также переедет ближе к «Севкабелю». Планируется оборудовать хостел, чтобы дать возможность художникам дольше пребывать в мастерской. К проекту будут подключать и другие интернаты.

«По сути мы делаем маленький культурный центр про нас всех: как мы всё это время жили и развивались, как приходили к определённым идеям, — рассуждает Иванов. — Мы как-то разговорились с таксистом, и он сказал, что хочет прийти поволонтёрить. Я ему дал контакты нашего офиса. Он связался и через несколько месяцев стал нашим волонтёром. В новом пространстве, я надеюсь, будут происходить такие же процессы за счёт того, что общения будет гораздо больше, и оно будет проходить в раскрепощённой, творческой и доброй обстановке. Плюс море рядом, красивый залив, куда можно сходить. Думаю, это создаст атмосферу».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»