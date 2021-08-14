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Дома из бумаги и скотча — в Петербурге открылась выставка особого художника

В Петербурге открылась персональная выставка Алексея Сахнова «ТР8РТ РƎ8РТ». Таких художников, как он, называют особыми. А их творчество обозначают терминами «ар-брют» или «искусство аутсайдеров».

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Алексей с 1994 года живёт в Психоневрологическом интернате № 3 в Петергофе, занимается в Арт-студии благотворительной организации «Перспективы». Он не говорит, выражает свои мысли красноречивыми жестами, часто понятными без слов. Он рассказывает о своём видении и понимании мира через свои произведения: графику, инсталляции, фотографии, видео, скульптуру в авторской технике папье-маше. В работе, как правило, использует повседневные материалы: картон, коробки из-под продуктов, различную упаковку, бумажный скотч, старые книги и журналы, макулатуру, найденные сухоцветы, мягкие игрушки, куклы, украшения, детский конструктор и т. д. Алексей — автор серии пространственных и архитектурных композиций, которая насчитывает несколько сотен рисунков и объектов, созданных за последние 20 лет.

Открывшаяся выставка — не первая в биографии Алексея Сахнова. Его работы экспонировались на выставках как в составе группы художников Арт-студии «Перспективы», так и на персональных выставках. Самыми крупными были выставки в Библиотеке книжной графики (Санкт-Петербург), в Музее игрушки (Санкт-Петербург), в галерее «Арт-Наив» (Москва), в Главном штабе Эрмитажа в рамках биеннале современного искусства «Манифеста 10» (Санкт-Петербург) и на IV Уральской биеннале современного искусства (Екатеринбург).

В этот раз Арт-студия решила показать объекты — мебель и пару десятков домов из бумаги, пленки и малярного скотча, созданных Алексеем за последние несколько лет.

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«Искусство делится на то, которому есть что сказать, и всё остальное», — говорил французский художник Жан Дюбуффе. Таким людям, как Алексей Сахнов, которых часто не слышит общество, определённо есть что сказать, и творчество оказалось одним из немногих способов быть услышанными.

Выставка «ТР8РТ РƎ8РТ» Алексея Сахнова проходит в независимом выставочном пространстве Kunsthalle nummer sieben (Большая Зеленина, д. 21, вход со двора).

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

266198715
Дом он свой хочет. Видно же, только дома изображает. Плохо ему в интернате.
Avs7153
Eins, hier kommt die Sonne
Zwei, hier kommt die Sonne
Drei, sie ist der hellste Stern von allen
Vier, hier kommt die Sonne
Гражданкa
тоска какая-то с этого искусства, некрасиво и ощущение, что надо прибраться и вынести мусор
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