Алексей с 1994 года живёт в Психоневрологическом интернате № 3 в Петергофе, занимается в Арт-студии благотворительной организации «Перспективы». Он не говорит, выражает свои мысли красноречивыми жестами, часто понятными без слов. Он рассказывает о своём видении и понимании мира через свои произведения: графику, инсталляции, фотографии, видео, скульптуру в авторской технике папье-маше. В работе, как правило, использует повседневные материалы: картон, коробки из-под продуктов, различную упаковку, бумажный скотч, старые книги и журналы, макулатуру, найденные сухоцветы, мягкие игрушки, куклы, украшения, детский конструктор и т. д. Алексей — автор серии пространственных и архитектурных композиций, которая насчитывает несколько сотен рисунков и объектов, созданных за последние 20 лет.

Открывшаяся выставка — не первая в биографии Алексея Сахнова. Его работы экспонировались на выставках как в составе группы художников Арт-студии «Перспективы», так и на персональных выставках. Самыми крупными были выставки в Библиотеке книжной графики (Санкт-Петербург), в Музее игрушки (Санкт-Петербург), в галерее «Арт-Наив» (Москва), в Главном штабе Эрмитажа в рамках биеннале современного искусства «Манифеста 10» (Санкт-Петербург) и на IV Уральской биеннале современного искусства (Екатеринбург).



В этот раз Арт-студия решила показать объекты — мебель и пару десятков домов из бумаги, пленки и малярного скотча, созданных Алексеем за последние несколько лет.