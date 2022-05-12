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    Siemens разрывает контракты с РЖД на обслуживание поездов

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    44 комментария

    Германский концерн Siemens с 13 мая расторгает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД, включая поставки и техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка», сообщает ТАСС, ссылаясь на ответ пресс-службы компании 12 мая.

    «Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании «Сименс мобильность», было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО «РЖД» с 13 мая», — сообщили ТАСС в компании.

    Также Siemens в связи с уходом из России выйдет из совместных предприятий и проектов. В стране у немецкой компании и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы», которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 «Синара» и с асинхронным 2ЭС10 «Гранит», а также электрички «Ласточка» и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

    Кроме того, в России представлен один из секторов Siemens — Siemens Energy, один из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa является партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

    2 марта Siemens объявила о том, что приостанавливает международную доставку и всю работу по новым бизнес-проектам в России. В середине марта компания обещала продолжать техобслуживание «Ласточек» и «Сапсанов» в рамках сервисных контрактов, несмотря на приостановку новых поставок «Сапсанов» в Россию. 12 мая компания заявила о полном прекращении деятельности в стране.

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    Комментарии (44)

    Денеб
    Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути....(С)
    274819353
    10000 тысячи бурлаков легко заменят один электровоз.
    Ushat Pomoev
    "И ты, Сименс, сын мой!" - как сказал бы некто Г.Ю.Цезарь.)
    За уход Siemens, конечно, особенно обидно. Как-никак, построенная им ТЭЦ на Введенском канале (у Витебского вокзала) работает аж с XIX века...
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