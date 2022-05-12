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    Боевые действия на Украине

    Дыры в стёклах и крышах и грустный пёс. Белгородский губернатор показал обстрелянное село

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 мая подробно рассказал об ущербе, нанесённом селу Солохи накануне в результате обстрела.

    «В результате обстрела в селе Солохи пострадали 17 домовладений и 6 автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине», — написал Гладков в своём телеграм-канале и опубликовал фотографии села.

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    Ранения получили, как уже сообщалось, семь человек. Один погиб. По данным областного минздрава, один человек находится в реанимации. Состояние других шести оценивается как средней степени тяжести.

    Разрушенные дома губернатор пообещал восстановить «в кратчайшие сроки».

    «Средства есть, подрядчик найден. К работам приступим завтра. Подомовой обход продолжается», — добавил Гладков.

    Председатель СК Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории села Солохи в Белгородской области, сообщил телеграм-канал СК.

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