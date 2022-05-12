Дыры в стёклах и крышах и грустный пёс. Белгородский губернатор показал обстрелянное село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 мая подробно рассказал об ущербе, нанесённом селу Солохи накануне в результате обстрела.
«В результате обстрела в селе Солохи пострадали 17 домовладений и 6 автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине», — написал Гладков в своём телеграм-канале и опубликовал фотографии села.
Ранения получили, как уже сообщалось, семь человек. Один погиб. По данным областного минздрава, один человек находится в реанимации. Состояние других шести оценивается как средней степени тяжести.
Разрушенные дома губернатор пообещал восстановить «в кратчайшие сроки».
«Средства есть, подрядчик найден. К работам приступим завтра. Подомовой обход продолжается», — добавил Гладков.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории села Солохи в Белгородской области, сообщил телеграм-канал СК.