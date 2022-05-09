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    ТАСС: После смерти бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа в подвале шаманов возбуждено дело

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    7 комментариев

    Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Александра Субботина, не пережившего визит в ритуальную комнату подмосковных шаманов. Об этом пишет ТАСС 9 мая.

    «Заявление о потере сознания в результате сердечного приступа поступило на пульт скорой помощи 8 мая. Прибывший на вызов врач констатировал смерть Субботина. По факту его смерти возбуждено уголовное дело», — сообщает агентство со ссылкой на источник в органах.

    Миллиардер скончался в подмосковных Мытищах, в доме уроженца Харькова Алексея Пиндюрина, известного как шаман Магуа, рассказал собеседник. Тело Субботина находилось в подвале, в комнате «для проведения ямайских ритуалов вуду». По словам Пиндюрина, гость навестил его в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

    Причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам, кровь умершего также проверят на наличие наркотиков. Официальных комментариев полиции и Следственного комитета нет.

    Шаман Магуа Флорес периодически мелькал на телеэкранах вместе с супругой Тиной Кордобой. В сюжете ТВЦ, опубликованном в 2020 году, показывали двухэтажный коттедж в Подмосковье, где обитает чета. Съёмку проводили и на цокольном этаже, где располагались два алтаря, угол предков для почитания усопших и дом духов, где проводили ритуалы.

    Сообщалось, что знания Магуа получил по наследству от матери и развил в путешествиях и практиках, а духи шепчут ему с детства. Супруга же открыла в себе видящую после знакомства с ним.

    В сюжете рассказывали и о частом госте шаманов — Никите Джигурде, для которого проводят специальный ритуал. Судя по ролику, для того чтобы отогнать жизненные неурядицы, требовались пляски у костра.

    Среди практик, судя по соцсетям пары, есть и более нетрадиционные методы. Например, терапия камбо — секреция обитающей в тропиках лягушки, которой лечат сердце, иммунную систему, удачу, чистят желчь и астральное тело.

    Александр Субботин был членом правления ООО «Торговый дом ЛУКОЙЛ», потом стал владельцем «Новой транспортной компании» на северном берегу Финского залива. В 2020 году его сменил старший брат Валерий, бывший вице-президентом ЛУКОЙЛа.

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    Комментарии (7)

    фру
    На сходку го мо се ков похоже.
    Леонтий
    Во жулики впаривают.Дешевка глупая,чушь для лохов а люди с деньгами ведутся.Сон разума рождает чудовищ.
    260657101
    Ой как много, за последние месяцы после спецоперации, погибает топ-менеджеров госкорпораций. Не на что не намекаю, но цифры, в отличии от некоторых, врать, не будут, они всегда статистически правду говорят. Кто учился, то знает.
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