Время собирать ракушки. Голландский Shell продает 135-миллиардный бизнес в России

Последняя действительно независимая от государства крупная сеть АЗС в ближайшее время сменит владельца. К ней прилагается большой бизнес по торговле маслами и завод в Торжке. Называется и претендент на всё это хозяйство.



Фото: Егор Алеев / ТАСС Поделиться Поделиться





О продаже розничного бизнеса Shell в России сообщил Forbes со ссылкой на источники. Это укладывается в общую канву: в апреле компания начала выводить сотрудников из страны и сообщила, что выходит из СПГ-проекта «Сахалин-2».



На рынке Петербурга Shell запомнился конкурентам тем, что первым в городе поставил в 2022 году цену за дизтопливо в 60 рублей за литр. Действующее «джентльменское соглашение» не позволяло российским операторам АЗС поднимать цены на уровень выше годовой инфляции, однако ситуация на бирже диктовала тогда другое. Shell объяснил свой демарш именно экономическими соображениями: торговать в убыток могли бы себе позволить российские ВИНКи, но бизнеса в этом было куда меньше политики.



Участники рынка отмечают, что премиальный сегмент всегда работал по несколько другим правилам, нежели массовый. Однако с уходом сперва Aero, а затем и Neste в Петербурге это превратилось по сути в театр одного актера — Shell. Многие клиенты финской сети, перешедшей под контроль «Татнефти», предпочли мигрировать к голландцам. Теперь же переплачивать за практически то же самое топливо ради умозрительного «бренда» не то что бессмысленно — просто некому.

Главным претендентом на сеть Shell — около 440 заправок — и смежный бизнес по производству и дистрибуции моторных масел называется ЛУКОЙЛ. В обеих компаниях уточняющие вопросы «Фонтанки» к моменту публикации, впрочем, оставили без ответов.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с «Фонтанкой» говорит, что технически сделка по продаже еще до конца не структурирована. К тому же она потребует согласования в ФАС, на что уйдет как минимум месяц. Так что назвать точные сроки продажи, а тем более ее стоимость, сейчас никто не возьмется.



По расчетам Евгения Аркуши, у Shell в России примерно поровну собственных заправок и тех, что работают под ее вывеской на правах франчайзи, — где-то по 220. Скорее всего, предполагает он, частные станции смогут сохранять свое название в течение года — до окончания срока контракта. В него, как правило, входит и право продажи фирменного топлива. По информации Аркуши, речь на переговорах идет о продаже юридического лица Shell в России, то есть бизнеса в целом, включая и «масляное» подразделение, представленное в России как мощной сбытовой сетью, так и крупным заводом в Торжке. Выручка ООО «Шелл нефть» в прошлом году составила 134,6 млрд рублей, чистая прибыль — рекордные за все время работы в России 4 млрд рублей.

Кроме того, у Shell хорошо выстроена система дистрибуции корпоративных карт, и сеть дистрибуции масел — хорошая посредническая сеть, оценивают участники рынка. С ней тоже надо будет что-то делать новому владельцу.

Отдельный сюжет — форма оплаты в рамках сделки. По некоторым данным, обсуждается вопрос обмена активов Shell в России на активы российской сети в Европе. В эту конструкцию теория о ЛУКОЙЛе вполне вписывается — очевидно, что в обозримом будущем управлять своими заправками Teboil ему за границей будет не менее сложно, чем Shell — своими в РФ.

В Петербурге, по подсчетам Нефтяного клуба СПб, на конец прошлого года работало 48 АЗС Shell — это вполне убедительные 10 % рынка. Глава клуба Олег Ашихмин отмечает, что если слухи о приобретении голландского бизнеса ЛУКОЙЛом сбудутся, компания Вагита Алекперова вновь выйдет в лидеры городского рынка, немного потеснив «Роснефть». Госкорпорация, аккумулировавшая за последнее время заправки ТНК, BP и ПТК, насчитывает сейчас 133 заправки ( 26,8 % ), у ЛУКОЙЛа пока 113 станций ( 22,8 % ). В Ленобласти у Shell на начало года — 19 заправок и более скромные 6,8 % рынка. У ЛУКОЙЛа — 33, и с этим показателем он в регионе лишь на четвертом месте после «Роснефти» (43), «Киришиавтосервиса» (40) и «Газпромнефти» (36). Таким образом, если слухи подтвердятся, ЛУКОЙЛ будет лидером и там. «По сути, это была последняя западная сетка, которая в России и Петербурге работала по своим западным стандартам. Весь клиент Neste перешел к нему, а клиент BP, можно сказать, так и не сформировался. В основном, это был частник, хотя корпоративному клиенту они также стали в последнее время уделять много внимания. Но тоже не успели сформировать весомым образом. Конечно, частник расстроится, но на рынке это никак не скажется, — рассуждает один из крупных независимых участников рынка нефтепродуктового трейдинга Петербурга. — Они, как и договаривались в свое время с Владимиром Путиным, продолжали открывать одну заправку в две недели, но у них кризис произошел в начале этого года, когда они резко увеличили цены на фоне тяжелой ситуации на оптовом рынке. Сейчас рынок АЗС станет полностью контролируемым государством».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

