Shell начала выводить сотрудников из России

Британская нефтегазовая компания Shell начала вывод своих работников из РФ, 20 апреля сообщает Bloomberg.
В сообщении отмечается, что Shell «поэтапно демобилизует своих сотрудников, «прикомандированных» к совместным предприятиям с «Газпромом» и «Газпром нефтью».
«Главное внимание в этом процессе уделяется безопасности наших людей и операций, а также соблюдению применяемых законов», — заявил представитель Shell.
По словам источников Bloomberg, в минувшие выходные десятки сотрудников Shell, работавших на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», были уволены с последующим перемещением на работу в другие проекты.
По данным агентства, у Shell есть как минимум два долгосрочных контракта с «Газпромом», на которые приходится