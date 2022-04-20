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    Shell начала выводить сотрудников из России

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    14 комментариев

    Британская нефтегазовая компания Shell начала вывод своих работников из РФ, 20 апреля сообщает Bloomberg.

    В сообщении отмечается, что Shell «поэтапно демобилизует своих сотрудников, «прикомандированных» к совместным предприятиям с «Газпромом» и «Газпром нефтью».

    «Главное внимание в этом процессе уделяется безопасности наших людей и операций, а также соблюдению применяемых законов», — заявил представитель Shell.

    По словам источников Bloomberg, в минувшие выходные десятки сотрудников Shell, работавших на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», были уволены с последующим перемещением на работу в другие проекты.

    По данным агентства, у Shell есть как минимум два долгосрочных контракта с «Газпромом», на которые приходится 1,5 % объемов газа, которые российская компания поставляла ежегодно ключевым иностранным клиентам. По оценкам Shell, вывод средств приведёт к убыткам в размере 4–5 миллиардов долларов.

    28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая «Северный поток — 2» (10% акций) и проект «Сахалин-2» по производству СПГ (27,5% акций), а 8 марта сообщила о намерении «начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ». Компания прекратила покупать российскую сырую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщиками.

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    Комментарии (14)

    274431348
    а что с заправками?
    Matraskin
    Самое страшное, что иностранные компании покидая Россию, предлагают работу и иммиграцию сотрудникам, как во времена СССР, свободную обеспеченную жизнь в демократической стране...
    Captan02
    Скатертью дорога ...
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