Shell начала выводить сотрудников из России

Британская нефтегазовая компания Shell начала вывод своих работников из РФ, 20 апреля сообщает Bloomberg.



В сообщении отмечается, что Shell «поэтапно демобилизует своих сотрудников, «прикомандированных» к совместным предприятиям с «Газпромом» и «Газпром нефтью».



«Главное внимание в этом процессе уделяется безопасности наших людей и операций, а также соблюдению применяемых законов», — заявил представитель Shell.



По словам источников Bloomberg, в минувшие выходные десятки сотрудников Shell, работавших на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», были уволены с последующим перемещением на работу в другие проекты.

