    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, ю-з

    766мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd66.24eur70.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Forbes: Shell в России продаёт свои заправки

    4220
    обсудить

    Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell продаёт свой заправочный бизнес в России, среди потенциальных покупателей называют ЛУКОЙЛ, пишет Forbes со ссылкой на свои источники.

    «Представитель Shell подтвердил Forbes, что компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами». Он заверил, что процесс идет в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает Shell. И подчеркнул, что приоритетом для Shell является безопасность и благополучие сотрудников», — говорится в публикации.

    По данным агентства, сотрудникам российского офиса 5 мая объявили, что покупатель найден, но стороны пока находятся в процессе переговоров, и сделка ещё не подписана.

    У Shell в России более 370 АЗС в 28 городах, некоторые из них принадлежат самой компании, другие работают по франшизе.

    В апреле, напомним, сообщалось, что Shell начала выводить своих работников из России и что она покидает проект по добыче СПГ «Сахалин-2».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close