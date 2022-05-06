Forbes: Shell в России продаёт свои заправки

«Представитель Shell подтвердил Forbes, что компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами». Он заверил, что процесс идет в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает Shell. И подчеркнул, что приоритетом для Shell является безопасность и благополучие сотрудников», — говорится в публикации.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell продаёт свой заправочный бизнес в России, среди потенциальных покупателей называют ЛУКОЙЛ, пишет Forbes со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, сотрудникам российского офиса 5 мая объявили, что покупатель найден, но стороны пока находятся в процессе переговоров, и сделка ещё не подписана.

У Shell в России более 370 АЗС в 28 городах, некоторые из них принадлежат самой компании, другие работают по франшизе.



В апреле, напомним, сообщалось, что Shell начала выводить своих работников из России и что она покидает проект по добыче СПГ «Сахалин-2».