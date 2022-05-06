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    Железнодорожный заяц озверел и напал с ножом на контролёра петербургской электрички

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    1 комментарий

    Пытаясь сэкономить на дороге, житель Ленинградской области привёз в Петербург уголовное дело. Просьба предъявить билет разбудила в нём зверя, контролёру электрички пришлось отбиваться.

    О задержании агрессивного пассажира 6 мая сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западу. На этой неделе он путешествовал на электричке, следовавшей из Волховстроя, и, похоже, решил сберечь 315 рублей — примерно столько стоит билет до Московского вокзала.

    Фото: УТ МВД по СЗФО
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    Дремать в пути помешал контролёр, потребовавший доказать, что перед ним не заяц. Пассажир в ответ пошёл в наступление со складным ножом.

    «Ранил представителя железной дороги ножом в левое бедро и один раз ударил кулаком в область груди. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.

    Задержанному 46 лет, он живет в Ленобласти, мастер по заточке инструментов, в том числе ножей, а теперь и фигурант уголовного дела о хулиганстве. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

    Фото: УТ МВД по СЗФО

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    Комментарии (1)

    Alex000
    Ну, возвращаемся к обсуждаемой в теме про школьника теме, что число таких случаев теперь будет расти просто не по дням, а по часам.
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