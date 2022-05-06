Железнодорожный заяц озверел и напал с ножом на контролёра петербургской электрички

Пытаясь сэкономить на дороге, житель Ленинградской области привёз в Петербург уголовное дело. Просьба предъявить билет разбудила в нём зверя, контролёру электрички пришлось отбиваться.

О задержании агрессивного пассажира 6 мая сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западу. На этой неделе он путешествовал на электричке, следовавшей из Волховстроя, и, похоже, решил сберечь 315 рублей — примерно столько стоит билет до Московского вокзала.

Дремать в пути помешал контролёр, потребовавший доказать, что перед ним не заяц. Пассажир в ответ пошёл в наступление со складным ножом.



«Ранил представителя железной дороги ножом в левое бедро и один раз ударил кулаком в область груди. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.

