Суд в Испании отпустил блогера Шария под подписку о невыезде

Украинского блогера Анатолия Шария оставили на свободе под подписку о невыезде. Соответствующее решение принял испанский судья, сообщает 5 мая ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Национальной судебной коллегии страны.



Теперь Шарий должен будет отмечаться в суде дважды в месяц, также у него забрали паспорт и запретили ему покидать территорию Испании.



На родине Шарий подозревается в государственной измене. По версии Службы безопасности Украины, он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационной операции», а также занимался дискредитацией политики государства через СМИ.

