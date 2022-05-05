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    Суд в Испании отпустил блогера Шария под подписку о невыезде

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    2 комментария

    Украинского блогера Анатолия Шария оставили на свободе под подписку о невыезде. Соответствующее решение принял испанский судья, сообщает 5 мая ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Национальной судебной коллегии страны.

    Теперь Шарий должен будет отмечаться в суде дважды в месяц, также у него забрали паспорт и запретили ему покидать территорию Испании.

    На родине Шарий подозревается в государственной измене. По версии Службы безопасности Украины, он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационной операции», а также занимался дискредитацией политики государства через СМИ.

    5 мая стало известно, что блогер в среду был задержан в Испании «при тесном взаимодействии с украинскими спецслужбами». Киев добивается его экстрадиции.

    YouTube-канал Анатолия Шария имеет 2,95 млн подписчиков. В своих соцсетях он уже поблагодарил своего адвоката Гонсало Бойе, а в его телеграм-канале появился пост с фотографией шнурков. Супруга блогера Ольга выложила у себя безмолвное видео, в котором она качает головой под песню «Голуби летят над нашей зоной».

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    Комментарии (2)

    Диванный Эксперт
    2 месяца, потом видно будет….
    Скорее всего испанцы что-то знают.
    Эд Хэммет
    Вот он - звериный оскал западного правосудия. Упаковать на пару месяцев в СИЗО в камеру на 40 человек, это было бы по-нашему.
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