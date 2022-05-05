СМИ сообщили о задержании украинского блогера Шария в Испании



Украинский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене, задержан в Испании. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По имеющейся информации, Шария задержали сотрудники правоохранительных органов Испании при тесном взаимодействии с украинскими спецслужбами в среду, 4 мая.

В 2021 году на Украине лидера «Партии Шария» и блогера Анатолия Шария обвинили в госизмене. По версии СБУ, он способствовал российским структурам в проведении «информационной операции», а также занимался дискредитацией политики государства через СМИ.

