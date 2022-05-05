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    СМИ сообщили о задержании украинского блогера Шария в Испании

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    5 комментариев


    Украинский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене, задержан в Испании. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины.

    По имеющейся информации, Шария задержали сотрудники правоохранительных органов Испании при тесном взаимодействии с украинскими спецслужбами в среду, 4 мая.

    В 2021 году на Украине лидера «Партии Шария» и блогера Анатолия Шария обвинили в госизмене. По версии СБУ, он способствовал российским структурам в проведении «информационной операции», а также занимался дискредитацией политики государства через СМИ.

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    Комментарии (5)

    chip1
    Вроде он не особо пророссийский блогер, власть свою ругает, что то вроде Навального. Хваленая демократия Запада дала большую трещину!
    266985582
    Свобода слова по-европейски. На самом деле, про их принципы уже после Ассанжа всё было понятно.
    SergeyB
    Раньше у меня были хоть какие-то надежды на суверенность той же Испании.
    Не то чтоб я был поклонником творчества Шария. Но это очень сильно показывает, что и кто есть на самом деле
    Теперь я действительно считаю, что Европа это одна большая территория со "столицей" в Париже. И то не факт. Скорее в Вашингтоне. Всё. Нет больше ни Франции ни Испании ни Италии ни Германии
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