«Идеально заполняет полость рта». Петербургский школьник создал эталон пельменя

В Санкт-Петербурге выпускник метрологического класса школы №237 Максим Лукашев создал «эталон пельменя». Об этом 5 мая рассказали в Комитете по образованию Петербурга.
«Он идеально заполняет полость рта. Он сочится, он заполняет все пространство, и не остается пустого места, особенно со сметаной <...> Он нежный и мягкий», — ответил выпускник на вопрос о свойствах эталонного размера, установленного им.
Молодой человек занимался своим проектом два года. Сначала проводил дегустацию известных марок пельменей среди своих одноклассников и выявил предпочтения. Затем, собрав «лидеров мнений», выработал свою рецептуру приготовления пельменя «с лучшим вкусом и оптимального размера».
Свой «эталонный пельмень» школьник представил на дегустацию комиссии, среди которой были педагоги и представитель Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева.
«Эксперты сошлись на том, что новатору удалось создать стандарт вкуса пельменя», — говорится в сообщении городского Комитета по образования.
Метрические свойства и подробности рецепта выпускник школы №237 не раскрыл.