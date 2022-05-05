«Идеально заполняет полость рта». Петербургский школьник создал эталон пельменя

В Санкт-Петербурге выпускник метрологического класса школы №237 Максим Лукашев создал «эталон пельменя». Об этом 5 мая рассказали в Комитете по образованию Петербурга.

«Он идеально заполняет полость рта. Он сочится, он заполняет все пространство, и не остается пустого места, особенно со сметаной <...> Он нежный и мягкий», — ответил выпускник на вопрос о свойствах эталонного размера, установленного им.



Молодой человек занимался своим проектом два года. Сначала проводил дегустацию известных марок пельменей среди своих одноклассников и выявил предпочтения. Затем, собрав «лидеров мнений», выработал свою рецептуру приготовления пельменя «с лучшим вкусом и оптимального размера».

