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    «Аргумент несостоятельный и лукавый». В МИД России ответили Израилю по поводу сотрудничества евреев с нацистами

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    30 комментариев

    Министерство иностранных дел России 3 мая ответило на заявления главы МИД Израиля Яира Лапида о том, что евреи не уничтожали сами себя во время холокоста. Москва считает, что они антиисторические, а еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не является гарантией от распространения неонацизма в этой стране.

    В своем заявлении от 3 мая МИД РФ вспоминает о нескольких примерах сотрудничества евреев с нацистами: «В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов («юденратов»), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями». По мнению российских дипломатов, «пособничество евреев в холокосте — «маргинальный феномен» (но не табу и является предметом исследований).

    Говоря о ситуации на Украине, МИД утверждает, что в последние годы там наблюдается рост антисемитских настроений. «Еврейское происхождение президента — не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже «успешно» прикрывает реабилитацию «Ваффен СС» в своей стране», — говорится в заявлении. При этом самому Израилю ставят в вину, что он игнорирует эти факты, а также акты осквернения памятников солдатам Красной армии.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на днях дал интервью итальянской Mediaset. В нем он ответил на тезис о том, что еврейское происхождение Зеленского априори противоречит нацификации Украины. «Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — заявил министр. Яил Лапид назвал эти слова исторической ошибкой, а обвинения евреев в антисемитизме — «самым низменным уровнем расизма».

    Посла России в Израиле после этого вызвали в министерство иностранных дел для объяснений.

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    Комментарии (30)

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    Тут неправильность позиции в том, что мы у себя тут запрещаем сравнивать, хотя и у нас были изменники, а в других плюёмся.
    Денеб
    В соревнованиях по идиотизму мы бы заняли первое место.....
    AndrewBarsik
    Похоже, что В Кремле объявлен конкурс "Придумай - какую глупость сделать ещё".
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