«Аргумент несостоятельный и лукавый». В МИД России ответили Израилю по поводу сотрудничества евреев с нацистами

Министерство иностранных дел России 3 мая ответило на заявления главы МИД Израиля Яира Лапида о том, что евреи не уничтожали сами себя во время холокоста. Москва считает, что они антиисторические, а еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не является гарантией от распространения неонацизма в этой стране.

В своем заявлении от 3 мая МИД РФ вспоминает о нескольких примерах сотрудничества евреев с нацистами: «В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов («юденратов»), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями». По мнению российских дипломатов, «пособничество евреев в холокосте — «маргинальный феномен» (но не табу и является предметом исследований).



Говоря о ситуации на Украине, МИД утверждает, что в последние годы там наблюдается рост антисемитских настроений. «Еврейское происхождение президента — не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже «успешно» прикрывает реабилитацию «Ваффен СС» в своей стране», — говорится в заявлении. При этом самому Израилю ставят в вину, что он игнорирует эти факты, а также акты осквернения памятников солдатам Красной армии.

