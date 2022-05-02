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    Посла России в Израиле вызвали в МИД после того, как Лавров заявил о еврейских корнях Гитлера

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    35 комментариев

    Посла России в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы после высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о еврейской крови Гитлера и еврейском антисемитизме. Их в Израиле нашли возмутительными.

    Сергей Лавров дал развернутое интервью итальянской телекомпании Mediaset, которое поздно вечером 1 мая было опубликовано на сайте МИД России. Среди прочих вопросов журналисты отметили, что президент Украины Владимир Зеленский считает денацификацию бессмысленной, потому что он сам еврей, и спросили, является ли украинский лидер препятствием на пути к миру.

    «Он (Зеленский. — Прим. ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — ответил Лавров, как следует из расшифровки на сайте МИД РФ.

    В Израиле назвали эти слова непростительными. «Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — заявил глава МИД Израиля Яир Лапид.

    Посла России в Израиле вызвали в местный МИД для разъяснительной беседы, сообщается в официальном русскоязычном аккаунте государства.

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    Комментарии (35)

    266752848
    Если «…могу ошибиться» тогда зачем рот открывать? Словесное недержание?
    il-ya
    А что не так с заявлением Лаврова? Ну да, насчёт Гитрела он, вероятно, ошибся (да и то не факт). Но вот Ева Браун была еврейкой с высокой степенью вероятности.
    А вот, скажем, Карл Маркс - он не еврей или не антисемит?
    А Бобби Фишер, гневно отвергавший Холокост и люто ненавидевший и Израиль, и евреев?
    Ну или Эдуард Ходос?
    Про евреев, служивших в Вермахте, я промолчу - их можно попытаться оправдать страхом. Однако, учитывая, что у многих из них родственники сгорели в печах и им это было известно, оправдание страхом - так себе.
    IBM
    Не могу себе представить развернутое интервью главы МИД любого западного государства Российскому журналисту...
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