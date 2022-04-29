В Петербурге заочно арестовали создателя кооператива «Бест Вэй» и холдинга Life is Good с женой и «коллегами»

В Петербурге заочно арестовали создателя ПК «Бест Вей» и холдинга Life is Good Романа Василенко, его жену Елену Василенко, а также других фигурантов дела о крупном мошенничестве — Евгения Чайчука, Вячеслава Короткевича и Марию Шапошникову. Согласно решению Приморского райсуда, они должны провести под стражей два месяца.



Как сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба городских судов, мера пресечения вступит в силу, когда фигурантов задержат в России или экстрадируют в страну. Сейчас они находятся в розыске.

В феврале Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Бест вей» Анну Высоцкую, главбуха «Бест Вей» Елену Соловьеву, а также директора Life is Good (ООО «Лайф из гуд». — Прим. ред.) Александру Григорьеву. Под арестом оказался еще и один из директоров Life is Good Михаил Измайлов. В день их задержания кооператив перестал принимать взносы.

