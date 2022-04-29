В Петербурге заочно арестовали создателя кооператива «Бест Вэй» и холдинга Life is Good с женой и «коллегами»

В Петербурге заочно арестовали создателя ПК «Бест Вей» и холдинга Life is Good Романа Василенко, его жену Елену Василенко, а также других фигурантов дела о крупном мошенничестве — Евгения Чайчука, Вячеслава Короткевича и Марию Шапошникову. Согласно решению Приморского райсуда, они должны провести под стражей два месяца.
Как сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба городских судов, мера пресечения вступит в силу, когда фигурантов задержат в России или экстрадируют в страну. Сейчас они находятся в розыске.
В феврале Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Бест вей» Анну Высоцкую, главбуха «Бест Вей» Елену Соловьеву, а также директора Life is Good (ООО «Лайф из гуд». — Прим. ред.) Александру Григорьеву. Под арестом оказался еще и один из директоров Life is Good Михаил Измайлов. В день их задержания кооператив перестал принимать взносы.
Сообщается, что с 2014 года под брендом Life is Good фигуранты незаконно получили от пайщиков и клиентов более 9 миллионов рублей. Для этого они якобы использовали подконтрольные организации: ПК «Бест Вей», иностранную компанию «Гермес Менеджмент Лтд», ООО «Финконсалт», ООО «Финконсалт Плюс», ЧОУ ДПО «Международная Бизнес Академия» и ООО «Лайф из гуд». Предположительно, жертвам предлагалось улучшение жилищных условий и «получение до 30% годовых путем приобретения электронных суррогатов денежных деривативов «Виста».
К концу 2021 года полностью выкупить квартиры у «Бест Вей» смогли только 247 человек. Всего же за время своего существования кооператив передал в пользование пайщикам 2 478 квартир. Таким образом, под ударом теперь оказались более 2 тысяч человек, которые вселились в квартиры, но пока не стали их собственниками.