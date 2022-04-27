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    В отношении журналиста и участника «Что? Где? Когда?» Аскерова возбуждено уголовное дело

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    32 комментария

    Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении журналиста и участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Оно расследуется Главным следственным управлением по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Об этом СК сообщает в своём телеграм-канале 27 апреля.

    По данным следователей, Аскеров не позднее 6 апреля этого года опубликовал на своей странице в запрещённом в РФ «Фейсбуке»* «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

    «Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность», — отмечается в сообщении.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение СК. «На русофоба и шовиниста Ровшана Аскерова, годами измывавшегося над русской историей, армией и славой, наконец-то завели уголовное дело», — написала она в своём телеграм-канале.

    49-летний Ровшан Аскеров — российский журналист, участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?», пиар-директор журнала «Баку».

    * Социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации.

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    Комментарии (32)

    Dmitry Antonov
    "..годами измывавшегося над русской историей, армией и славой.." - ишь ты, как Кеосаянша разошлась! Годами измываются над историей те, кто отказывается рассекретить архивы, срок секретности которых давно истёк, и без изучения которых истории просто нет, а есть только мифология, которую вбивают в сознание людей.
    07A
    Равшановых земляков на Фонтанке больше муравьев!
    VKuser3603308
    Надо бы СК проверить а как так получилось что мемуары маршала победы редактировались после его смерти, в т.ч.? И что делать с написавшими в своих мемуарах про короткую встречу с Георгием Константиновичем - солдатик на грузовике не пропустил кортеж, приказали "..избить и обоссать, скинуть в канаву".
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