В отношении журналиста и участника «Что? Где? Когда?» Аскерова возбуждено уголовное дело

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении журналиста и участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Оно расследуется Главным следственным управлением по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Об этом СК сообщает в своём телеграм-канале 27 апреля.



По данным следователей, Аскеров не позднее 6 апреля этого года опубликовал на своей странице в запрещённом в РФ «Фейсбуке»* «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

