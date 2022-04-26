Бездуховный поцелуй. В Петербурге новое дело об оскорблении чувств верующих на фоне храма

Следственный комитет Петербурга расследует уголовное дело об оскорблении чувств верующих, в основу которого лёг ролик из заблокированной в России соцсети. Чтобы исполнить мужской поцелуй, двое ушли из центра, но всё равно запечатлели храм, стало известно «Фонтанке» 26 апреля.
Дело по первой части статьи 148 возбуждено следственным отделом по Невскому району главного следственного управления петербургского СК 15 апреля. Под подозрением 36-летний житель города, в Instagram* (соцсеть официально запрещена в РФ. — Прим. ред.) которого нашли видео мужского поцелуя на фоне храма Святой Троицы «Кулич и Пасха».
В материалах сказано, что ролик размещён в период с декабря 2021 года по январь 2022-го, партнёр по съемке указан как «неустановленный мужчина».
ЛГБТ-инициативная группа «Выход»**, за помощью к которой обратился фигурант, уточняет, что он фотограф. К восьмисекундному видео под песню «… твою мать, красотища какая» внимание правоохранителей привлекла прихожанка. Адвокат Ксения Михайлова сообщила «Фонтанке», что мера пресечения в отношении фотографа не избиралась.
В марте суд приговорил к обязательным работам блогершу, оголившую ягодицы у Исаакиевского собора. В ноябре прошлого года дело об оскорблении чувств верующих было возбуждено после фотосессии двух подростков со спущенными штанами у Спаса на Крови. Аналогично закончилось откровенное позирование в Москве.
«Фонтанка» прогулялась по Исаакиевской площади в поисках волшебного места, где никого не оскорбишь обнаженной натурой — получилось из рук вон плохо.
*Instagram запрещена на территории РФ
** ЛГБТ-инициативная группа «Выход» признана в России иноагентом