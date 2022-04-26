Бездуховный поцелуй. В Петербурге новое дело об оскорблении чувств верующих на фоне храма

Следственный комитет Петербурга расследует уголовное дело об оскорблении чувств верующих, в основу которого лёг ролик из заблокированной в России соцсети. Чтобы исполнить мужской поцелуй, двое ушли из центра, но всё равно запечатлели храм, стало известно «Фонтанке» 26 апреля.

Дело по первой части статьи 148 возбуждено следственным отделом по Невскому району главного следственного управления петербургского СК 15 апреля. Под подозрением 36-летний житель города, в Instagram* (соцсеть официально запрещена в РФ. — Прим. ред.) которого нашли видео мужского поцелуя на фоне храма Святой Троицы «Кулич и Пасха».



В материалах сказано, что ролик размещён в период с декабря 2021 года по январь 2022-го, партнёр по съемке указан как «неустановленный мужчина».

