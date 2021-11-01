Куда ни встань — сплошное сидалище. «Фонтанка» обошла Исаакиевскую в поисках точки для уголовно не наказуемой съемки

С репродукцией Винсента Ван Гога «Лежащая обнаженная, вид сзади» съёмочная группа «Фонтанки» покружила по главной административной площади Петербурга. Искала место, где можно показать свой зад и нарваться только на общественное порицание, а не на «двушечку».
Инстаграмная модель Ирина Волкова публично раскаялась в фотографии с задранной на фоне музея «Исаакиевский собор» юбкой. В сожаление поверили и прокурор, и судья — Ирину отпустили домой после 30 с лишним часов в изоляторе. Уголовное дело осталось у следователя, которому теперь нужно доказать, что Волкова думала о вере, когда демонстрировала свои стринги обществу.
Бамперная дискуссия, что накрыла Петербург после публикаций в прессе прошлогодних фото, вытолкнула «Фонтанку» на Исаакиевскую площадь, чтобы посмотреть на нее оскорбленными глазами.
По сути, свое мягкое место Ирина Волкова показывала не музею, а региональному управлению Минюста. Когда Исаакий был «маленький», этот дом №11 купило германское посольство. Так что, может, Волкова адресовала свое послание политике Ангелы Меркель.
Встань Ирина на пару шагов ближе к собору, ее зад оказался бы аккурат перед парадным входом городской прокуратуры. И тогда не факт, что в суде надзор проявил бы снисходительность.
Институт истории искусств мог бы оскорбиться сомнительной красотой выбитой на Ириной попе татуировки. Демонстрация вида сзади сегодняшнему парламенту рискует обернуться новым запретительным законом. Да и вообще к Мариинскому дворцу спиной лучше не поворачиваться — не депутатов, так имперскую Россию ненароком заденешь. Получается, что безопаснее всего встать у гостиниц «Астория» и «Англетер». Есенин точно бы одобрил.