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Куда ни встань — сплошное сидалище. «Фонтанка» обошла Исаакиевскую в поисках точки для уголовно не наказуемой съемки

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С репродукцией Винсента Ван Гога «Лежащая обнаженная, вид сзади» съёмочная группа «Фонтанки» покружила по главной административной площади Петербурга. Искала место, где можно показать свой зад и нарваться только на общественное порицание, а не на «двушечку».

Инстаграмная модель Ирина Волкова публично раскаялась в фотографии с задранной на фоне музея «Исаакиевский собор» юбкой. В сожаление поверили и прокурор, и судья — Ирину отпустили домой после 30 с лишним часов в изоляторе. Уголовное дело осталось у следователя, которому теперь нужно доказать, что Волкова думала о вере, когда демонстрировала свои стринги обществу.

Бамперная дискуссия, что накрыла Петербург после публикаций в прессе прошлогодних фото, вытолкнула «Фонтанку» на Исаакиевскую площадь, чтобы посмотреть на нее оскорбленными глазами.

По сути, свое мягкое место Ирина Волкова показывала не музею, а региональному управлению Минюста. Когда Исаакий был «маленький», этот дом №11 купило германское посольство. Так что, может, Волкова адресовала свое послание политике Ангелы Меркель.

автор фото Михаил Огнев//«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев//«Фонтанка.ру»
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Встань Ирина на пару шагов ближе к собору, ее зад оказался бы аккурат перед парадным входом городской прокуратуры. И тогда не факт, что в суде надзор проявил бы снисходительность.

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Институт истории искусств мог бы оскорбиться сомнительной красотой выбитой на Ириной попе татуировки. Демонстрация вида сзади сегодняшнему парламенту рискует обернуться новым запретительным законом. Да и вообще к Мариинскому дворцу спиной лучше не поворачиваться — не депутатов, так имперскую Россию ненароком заденешь. Получается, что безопаснее всего встать у гостиниц «Астория» и «Англетер». Есенин точно бы одобрил.

автор фото Михаил Огнев//«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев//«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (34)

265957710
Уровень деградации зашкаливает. Кто не видит ненормальность в этом хайпе - не понимает , что эта тётя между прочим мать и ее ребёнку продвинутые сверстники будут тыкать этой фоткой с соответствующими комментариями. Людьми не пробовали остаться?
Boris_93*1
Пока есть спрос на " универсальную замазку" в виде так называемой "экспертизы" ... со всем понятной степенью социальной ответственности :) , "возбудиться" могут хоть на портрет Моны Лизы , хоть на портрет
мальчика художника Пинтуриккио в советской интерпретации :)
LiChaBaTa
Завалить фотками нужно с видами Исаакия.
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