Куда ни встань — сплошное сидалище. «Фонтанка» обошла Исаакиевскую в поисках точки для уголовно не наказуемой съемки

С репродукцией Винсента Ван Гога «Лежащая обнаженная, вид сзади» съёмочная группа «Фонтанки» покружила по главной административной площади Петербурга. Искала место, где можно показать свой зад и нарваться только на общественное порицание, а не на «двушечку».



Инстаграмная модель Ирина Волкова публично раскаялась в фотографии с задранной на фоне музея «Исаакиевский собор» юбкой. В сожаление поверили и прокурор, и судья — Ирину отпустили домой после 30 с лишним часов в изоляторе. Уголовное дело осталось у следователя, которому теперь нужно доказать, что Волкова думала о вере, когда демонстрировала свои стринги обществу.