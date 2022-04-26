Путин проводит встречу с генсеком ООН в Москве

Президент РФ Владимир Путин в эти минуты проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом 26 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя представителя генсека Фархана Хака.
«Генсек ООН встретился с сегодня в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Думаю, встреча с Путиным вот-вот завершится», — сообщил он.
По данным ТАСС, в ходе беседы Гутерреш хочет обсудить ситуацию на Украине, включая Мариуполь.
Днем генсек ООН встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где также затрагивалась украинская тематика и обсуждались вопросы изменений в самой организации.
28 апреля Гутерреш планирует встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.