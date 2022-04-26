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    Путин проводит встречу с генсеком ООН в Москве

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    5 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в эти минуты проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом 26 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя представителя генсека Фархана Хака.

    «Генсек ООН встретился с сегодня в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Думаю, встреча с Путиным вот-вот завершится», — сообщил он.

    По данным ТАСС, в ходе беседы Гутерреш хочет обсудить ситуацию на Украине, включая Мариуполь.

    Днем генсек ООН встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где также затрагивалась украинская тематика и обсуждались вопросы изменений в самой организации.

    28 апреля Гутерреш планирует встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    Комментарии (5)

    onotolich
    Хорошо, что не в СПб
    Alex527
    Удивительно , что с ним кто-то хочет вести переговоры.
    angel of death
    давно пора сесть за стол переговоров...
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