Петербург получил 2700 упаковок препарата для профилактики COVID-19. Он рекомендован тем, у кого медотвод от вакцинации

В Петербург поступили 2 700 упаковок препарата «Эвушелд»— профилактического средства от коронавируса. Его рекомендуют тем, кому противопоказаны антиковидные вакцины.

«[Препарат] представляет собой комбинированные моноклональные антитела длительного действия тиксагевимаб + цилгавимаб. [Он] предназначен для лиц с хроническими заболеваниями с повышенным риском заражения SARS-CoV-2b, которые имеют риск неадекватного реагирования на активную иммунизацию», — отмечают 26 апреля в петербургском комздраве.



«Эвушелд» распределят по всем районам города. С вопросами о его применении в комитете рекомендуют обращаться к участковым врачам.



Минздрав одобрил обращение препарата в России в конце января. Средство «Эвушелд» от компании AstraZeneca — это раствор для инъекций, который вводится пациентам внутримышечно, однократно двумя дозами.

