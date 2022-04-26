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    COVID-19

    Петербург получил 2700 упаковок препарата для профилактики COVID-19. Он рекомендован тем, у кого медотвод от вакцинации

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    В Петербург поступили 2 700 упаковок препарата «Эвушелд»— профилактического средства от коронавируса. Его рекомендуют тем, кому противопоказаны антиковидные вакцины.

    «[Препарат] представляет собой комбинированные моноклональные антитела длительного действия тиксагевимаб + цилгавимаб. [Он] предназначен для лиц с хроническими заболеваниями с повышенным риском заражения SARS-CoV-2b, которые имеют риск неадекватного реагирования на активную иммунизацию», — отмечают 26 апреля в петербургском комздраве.

    «Эвушелд» распределят по всем районам города. С вопросами о его применении в комитете рекомендуют обращаться к участковым врачам.

    Минздрав одобрил обращение препарата в России в конце января. Средство «Эвушелд» от компании AstraZeneca — это раствор для инъекций, который вводится пациентам внутримышечно, однократно двумя дозами.

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