Путин встретится в Кремле с генсеком ООН

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет в Кремле генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который прилетает в Москву для обсуждения ситуации на Украине. Об этом утром 26 апреля сообщает «Интерфакс».
Предполагается, что сначала Гутерриш проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего его примет глава государства.
Ранее Гутерриш направил обращения к президентам РФ и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве для обсуждения «срочных шагов, направленных на установление мира».
Накануне, 25 апреля, генсек ООН встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а на четверг, 28-е число, запланирована его встреча в Киеве с Владимиром Зеленским.