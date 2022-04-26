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    Путин встретится в Кремле с генсеком ООН

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    5 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин во вторник примет в Кремле генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который прилетает в Москву для обсуждения ситуации на Украине. Об этом утром 26 апреля сообщает «Интерфакс».

    Предполагается, что сначала Гутерриш проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего его примет глава государства.

    Ранее Гутерриш направил обращения к президентам РФ и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве для обсуждения «срочных шагов, направленных на установление мира».

    Накануне, 25 апреля, генсек ООН встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а на четверг, 28-е число, запланирована его встреча в Киеве с Владимиром Зеленским.

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    Комментарии (5)

    Леонтий
    Да выйти из ООН.Зачем в Нью-Йорк на поклон ездить.
    фру
    Обсуждение открытия посольств днр и лнр в ес?
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