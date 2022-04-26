Путин встретится в Кремле с генсеком ООН

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет в Кремле генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который прилетает в Москву для обсуждения ситуации на Украине. Об этом утром 26 апреля сообщает «Интерфакс».



Предполагается, что сначала Гутерриш проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего его примет глава государства.



Ранее Гутерриш направил обращения к президентам РФ и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве для обсуждения «срочных шагов, направленных на установление мира».

