«Нехороший дом». СК выясняет, стал ли ночной фейерверк в доме на Товарищеском офлайновыми разборками геймеров

С мощного фейерверка начался понедельник у жителей многоэтажки на Товарищеском проспекте. Взрыв произошел у печально известной квартиры на 8-м этаже, где много лет жил мужчина с великовозрастным сыном. Последний много лет вел в основном онлайн-жизнь. Она-то, по мнению силовиков, и привела к ночному происшествию.



Грохот разбудил жителей дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту в три ночи 25 апреля. Уже через десять минут только восстановившуюся тишину разбили звуки сирен машин полиции и МЧС. Бежать на улицу, где еще летали щепки от выбитых рам, жильцам пострадавшей парадной пришлось по лестнице — двери лифта были повреждены взрывной волной.

Взрывотехники, которые первые поднялись на восьмой этаж, выяснили, что источник взрыва находился на лестничной площадке у одной из дверей. По первоначальным оценкам, некто установил там фейерверк весом 2–3 килограмма, поджег запал и убежал.



Этого неизвестного, который озаботился анонимностью и надел балаклаву перед входом в парадную, засняли камеры на входной двери. Они же зафиксировали первые последствия «хлопка».



В квартире, у которой рванул фейерверк, много лет живет 61-летний Вячеслав с 35-летним сыном Михаилом. Вячеслав, как он рассказывал журналистам, дома почти не бывает — в основном живет на даче. Там он и был, пока ему не позвонили из полиции. С сыном у мужчины не лучшие отношения: Михаил нигде не работает и предпочитает живому общению переписки и стримы в программе «Дискорд». Это известная платформа для геймеров.

До 2018 года безработному недорослю финансами помогала бабушка. По словам Вячеслава, в месяц она иногда отдавала ему до 20 тысяч рублей, которые он и тратил на игры и пиво. После её смерти он пытался через стримы заработать донатами — якобы пел и даже танцевал.

В 2020 году от «безработицы» его пытались «спасти» пранкеры. Они буквально терроризировали семью, регулярно вызывая к квартире то полицейских (якобы в квартире может находиться похищенный ребенок), то спасателей (якобы кому-то в квартире плохо). Один раз вызвали похоронную службу и прислали венок для отца. Чтобы все это прекратить, мужчине нужно было найти работу, дать интервью и отчитаться все в том же стриме.



По словам Вячеслава, работал сын недолго, опять ушел в онлайн. Выпивая, часто ссорился с другими участниками.

«Одного человека можно послать на три буквы, и он скушает и уйдет, другой будет отвечать. Нарвался на таких людей, которые отвечают», — уверен отец.

За неделю до взрыва лестничную площадку и дверь в квартире облили краской. Но Михаил, несмотря на уговоры отца, в полицию обращаться не стал.

Теперь поиском неизвестного «доброжелателя» займется СК. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Помимо парадной, где выбило стекла, пострадали несколько припаркованных у дома машин.

Жители дома, которых эвакуировали на время проверки парадной и дома и разместили в автобусах «Пассажиравтотранса», вспоминали, как мерзли ровно пять лет назад, в 2017 году, когда в доме силовики проводили операцию. Тогда после взрыва в метро в квартире в соседней парадной, которую снимали мигранты из Средней Азии, нашли СВУ.

К часу дня жителям разрешили попасть в свои квартиры.

