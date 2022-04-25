Беглов назначил нового руководителя петербургского комитета по энергетике

Станислав Протасов назначен новым председателем смольнинского комитета по энергетике. До этого он занимал пост заместителя генерального директора — директора по экономике и финансам в Водоканале Санкт-Петербурга.



О том, что губернатор подписал распоряжение о назначении, пресс-служба Смольного сообщила 25 апреля.

Напомним, бывший председатель Андрей Бондарчук покинул комитет по энергетике в середине марта, уйдя в «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Временно его обязанности исполняла зампредседателя комитета Светлана Мельникова.