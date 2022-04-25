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    Беглов назначил нового руководителя петербургского комитета по энергетике

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    4 комментария

    Станислав Протасов назначен новым председателем смольнинского комитета по энергетике. До этого он занимал пост заместителя генерального директора — директора по экономике и финансам в Водоканале Санкт-Петербурга.

    О том, что губернатор подписал распоряжение о назначении, пресс-служба Смольного сообщила 25 апреля.

    Напомним, бывший председатель Андрей Бондарчук покинул комитет по энергетике в середине марта, уйдя в «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Временно его обязанности исполняла зампредседателя комитета Светлана Мельникова.

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    Комментарии (4)

    mikkola2008
    Круто, человека который работал с "говном" назначить в энергетику? Он хоть знает чем котлы водотрубные от жаротрубных отличаются?
    footballer13
    "Назначил".
    А работать он не пробовал?
    Главный спец по технике консервации
    Ну теперь энергетика заколосится!
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