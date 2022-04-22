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    Венедиктов* намерен оспорить свой статус иноагента и подать иск о защите чести и достоинства

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    7 комментариев

    Журналист Алексей Венедиктов* намерен подать судебный иск о защите чести и достоинства к человеку, подписавшему постановление о включении его в реестр иностранных агентов.

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    «Причин для внесения меня в такой реестр нет, поэтому пока мы будем ждать обоснований Минюста и готовить иск, так как это уголовное преступление — оскорбление и клевета. Объявить меня иностранным агентом — это клевета. Есть человек, подписавший этот документ, он должен ответить за оскорбление моих чести и достоинства и за клевету в отношении меня», — сказал Венедиктов «Коммерсанту».

    Сам статус иноагента журналист также намерен обжаловать.

    В пятницу Минюст обновил список реестра иноагентов. Кроме Венедиктова, туда попали Сергей Пархоменко* и Александр Невзоров*.

    * Включен в реестр СМИ, «выполняющих функции иностранного агента»

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    Комментарии (7)

    266198421
    Посидел на двух стульях называется . Если не поймет,куда попал, придется сменить два мягких стула на казённую табуретку.
    VKuser4069393
    Веник - собутыльник Димона. То есть секретарь секретаря СБ. Веник даже не двойной агент, а тройной. Как одеколон. Веник, как и Гапон, заигрался. Потерял берега, вышел за края, пересек две двойных сплошных. Вошел в полемический раж и утратил бдительность в блеске самолюбования. Невзорова надо лечить.
    Кот Ученый
    У кого то вообще есть сомнения в том, что Веник всегда работал и работает на запад?
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