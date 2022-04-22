Венедиктов* намерен оспорить свой статус иноагента и подать иск о защите чести и достоинства

Журналист Алексей Венедиктов* намерен подать судебный иск о защите чести и достоинства к человеку, подписавшему постановление о включении его в реестр иностранных агентов.
«Причин для внесения меня в такой реестр нет, поэтому пока мы будем ждать обоснований Минюста и готовить иск, так как это уголовное преступление — оскорбление и клевета. Объявить меня иностранным агентом — это клевета. Есть человек, подписавший этот документ, он должен ответить за оскорбление моих чести и достоинства и за клевету в отношении меня», — сказал Венедиктов «Коммерсанту».
Сам статус иноагента журналист также намерен обжаловать.
В пятницу Минюст обновил список реестра иноагентов. Кроме Венедиктова, туда попали Сергей Пархоменко* и Александр Невзоров*.
* Включен в реестр СМИ, «выполняющих функции иностранного агента»