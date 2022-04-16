Dance Open поставил точку в огне: фестиваль столкнул на Гала классику и современность. Посмотрите, как красиво это было

Фото: фото Стаса Лавшина/Dance Open Поделиться Поделиться





Большим Гала концертом на исторической сцене Александринского театра вечером 15 апреля завершился в Петербурге фестиваль Dance Open. Зрители увидели эффектное шоу на классическом материале, чередующееся с сюрпризами в виде образцов современного пластического танца. Этакий хореографический коллаж с номерами абсолютно разных стилей, эпох и настроений.

С уровнем участников Dance Open традиционно не подкачал — несмотря на сложные времена и невозможность привезти зарубежных артистов на Гала собрали порядка 90 титулованных танцовщиков. Среди них Артем Овчаренко — премьер Большого театра, Денис Климук, Инна Снигур и Александра Коршунова из Театра балета имени Леонида Якобсона. Не обошлось без звезд Московского академического Музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко: в Петербург специально на шоу приехали прима-балерина Оксана Кардаш, премьер Иван Михалев и ведущие солисты Евгений Жуков и Елена Соломянко.



Каждый из приглашённых артистов попал на представление не случайно: все они известны особой манерой исполнения, виртуозностью и — безупречностью техники.

При этом проект продюсера Екатерины Галановой вновь оказался не только про элитарность. В хорошем смысле: на вечере зрителя не раз подвергли проверке на «толерантность» и любовь не только к современным трактовкам, но и музыке. Эффект был тем более ярок, что и названия номеров, и имена гостей праздника до последнего держали в тайне.



Фото: фото Ксении Жаворонковой/Dance Open Фото: фото Стаса Левшина/Dance Open Фото: фото Стаса Левшина/Dance Open Фото: фото Ксении Жаворонковой/Dance Open Поделиться Поделиться





В первом акте зазвучал хит «Take me with you» группы Radiohead. Под неё Елена Соломянко и Евгений Жуков исполнили хореографию поляка Роберта Бондара, одетые в кожаные шорты и белые рубашки.

В преддверии финалов обоих отделений прозвучала и по-твоему зарифмовалась музыка балета «Герой нашего времени» молодого композитора Ильи Демуцкого (автора вызвавшей скандал оперы «Новый Иерусалим»). В первой части вечера Кристина Кретова и Александр Волчков исполнили дуэт Веры и Печорина в декорациях здания-призрака. Во второй на сцену вышли Мария Виноградова и Михаил Лобухин. Здесь Печорин танцевал уже с Бэлой.



Вместе с Кристиной Кретовой премьер Мариинского театра Ким Кимин — очевидный фаворит публики — вышел в па-де-де из балета «Корсар» в хореографии Мариуса Петипа. «Классика» случилась сразу после минималистичного дуэта из балета «Ромео и Джульетта» в постановке Константина Богомолова. Исполняли москвичи Оксана Кардаш и Евгений Жуков. Артисты «Урал Оперы Балета» Арсентий Лазарев и Елена Воробьева показали особую слаженность в четырехминутном пластическом спектакле Stripsody на музыку — или скорее набор «мультяшных» восклицаний — джазовой певицы Кэти Берберян. Партитуру та написала в виде комикса. Спектакль по материалу поставил худрук Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Вячеслав Самодуров.



Фото: фото Стаса Левшина/Dance Open Фото: фото Стаса Левшина/Dance Open Фото: фото Стаса Левшина/Dance Open Фото: фото Стаса Левшина/Dance Open Фото: фото Ксении Жаворонковой/Dance Open Фото: фото Стаса Левшина/Dance Open Поделиться Поделиться





Финальную точку поставили зажигательно — сюитой из балета «Парижское веселье» в исполнении Алексея Путинцева, Игоря Цвирко, Семена Чудина, Евгении Образцовой и артистов балета Большого театра. Символично, что хореография — Мориса Бежара. Одного из признанных классиков века и вместе с тем «балетного радикала», с очень узнаваемым почерком. Фоном для этой части стали окна дворца и всполохи от горящего города.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

