Вам неприятно в пределах нормы. Смольный не видит всплеска пыльных бурь

Но вообще-то, комблаг ориентируется на сводки комитета по природопользованию: у того 25 автоматических станций в 18 районах города. К этому плюсуем сеть ФГБУ «Северо-Западное УГМС», данные можно видеть на общей карте. Замеряют много всего разного, но в данном случае речь идет о взвешенных частицах диаметром менее 2,5 мкм (РМ2,5) или менее 10 мкм (РМ10). Предельно допустимые значения (ПДК) по ним — 35 и 60 мкг/куб. м соответственно. Что это за пределы: «концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни». Про настроение ничего не сказано, но ладно.



В комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что с 7 по 14 апреля концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находились в пределах нормы. По частицам РМ10 — всего 0,1 от ПДК. Данные за 14 апреля показывают, что заподозрить что-то могли разве что на пр. Ветеранов (там станция у дома № 167) и в Коломягах (станция на Новосельсковской улице). Там концентрация по разным видам частиц составляла от 0,3 до 0,6 ПДК и все равно оставалась значительно ниже «красного» уровня. Впрочем, не все станции, судя по всему, проводят полный круг замеров — либо не все корректно пересылают данные.



Насколько корректно показатели по нескольким десяткам точек отображают ситуацию в городе — сказать непросто. Это относится не только к пыли. Когда целые районы жалуются на неведомое зловоние, пусть даже в финале истории всплывет вполне реальная цистерна с этилмеркаптаном, выбросов не видно. Так что комфорт горожан аршином общим не измеришь. Какой-то внятной динамики, которая коррелировала бы с ощущениями, тоже нет. Если брать среднегодовые данные комитета по частицам РМ10, то единственный раз Петербург по-настоящему закашлялся в 2007 году — тогда ПДК оказалась превышена. А дальше — плавное снижение вплоть до благодати 2021 года с его 0,2 ПДК.



За пыльные бури традиционно оправдывается комитет по благоустройству. Цепочка понятная: именно его подрядчики за зиму высыпали на дороги 125 тысяч тонн песка (годом раньше — 116 тысяч тонн). Справедливости ради надо отметить, что пыль — это не только наследие песко-соляной работы дорожников, это и асфальт, и грунт с газонов, и частицы шин. Да и сыплют разное не только подрядчики комблага, внутриквартальные территории тоже обрабатывают зимой.



В комблаге «Фонтанке» еще в начале неделе сообщали, что климат не позволяет ему выйти на мокрое дело. «К сожалению, погодные условия в нашем северном городе таковы, что из-за минусовых температур и большого количества снега своевременно убрать все загрязнения с территорий специалисты не могут. Ведь самым эффективным способом борьбы с пылью является мойка улиц, однако из-за морозов приступить к ней пока невозможно, так как использование воды приведет к обледенению улиц». Так что предприятия работают вакуумными пылесосами.



На портале «Наш Санкт-Петербург» на рассмотрении находятся около 900 обращений со словом «пыль» в тексте. Но эта цифра обманчива: судя по всему, кого-то очень волнует грязный фасад дома № 15–17 по улице Рубинштейна, так что десятки и десятки фотографий и заявлений посвящены этой проблеме. Однако хватает и жалоб на засыпанные песком тротуары, дороги, дворы, а так же на соответствующее состояние газонов — они тоже подкармливают пыльные бури как могут. Отвечают на эти жалобы, в общем, как и на вопросы журналистов: будет погода — будет и уборка.

