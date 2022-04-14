Президент РАН: большинство академий наук стран Запада заморозили контракты с РФ

На пленарной сессии международной конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО Александр Сергеев подчеркнул, что РАН в условиях «санкционной экономической войны против России» испытывает серьезные трудности. С большинством академий наук, с которыми прежде было выстроено сотрудничество и обмен информацией, проводились совместные мероприятия, отношения прекратились. В их числе значимые партнеры РАН — Академия наук Германии, Французская академия наук и Национальная академия наук США.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что большинство научных контактов Запада и России «заморожены», появились сложности и в контактах с учеными из Китая после введения санкций против РФ, сообщает «Интерфакс» 14 апреля.

Также президент РАН отметил, что научные коллеги из Китая тоже «нажали на паузу»: в течение последнего месяца ученые не могут выйти на серьезные обсуждения. Однако первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга, комментируя слова Сергеева, отметил, что Россия, напротив, продолжает научное сотрудничество с КНР. «Мы провели переговоры с руководителями вузов и научно-исследовательских организаций в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске, Владивостоке. На уровне университетов нет никаких сигналов о том, что сотрудничество остановлено», — заявил он.

Международное научное сотрудничество необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень науки. «Когда в западных странах сформировано такое отношение к контактам с российскими учеными, конечно, очень трудно без дипломатии продвигать наше научное присутствие в мировом научном пространстве. Это принципиально важно», — считает Александр Сергеев.

«Позитивным» примером является Индия, с которой планируется обсуждение возможности сотрудничества «в фарме, космосе, цифре». Президент РАН обратился к дипломатам с просьбой помочь укрепить научные контакты с Индией, в том числе в области цифровизации. Александр Сергеев добавил, что российские ученые пытаются сохранить сотрудничество с академиями наук, несмотря на всю сложность развития ситуации. Он отметил, что «очень правильно вести себя таким образом, чтобы не рвать отношения и пытаться сохранить их», хотя многие руководители западных научных сообществ ссылаются на политику и отказывают в контактах.