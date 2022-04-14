Понятые особых поручений. Как формировали доказательства в уголовном деле Резника

В распоряжении «Фонтанки» оказались неучтенные видеозаписи обыска с участием бывшего депутата петербургского ЗакСа. Они доказывают, что ключевые свидетели были не совсем искренни перед судом.



Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В марте 2021 года полицейские как бы случайно застали Максима Резника у квартиры его родственника-растамана и со спецназом выломали пару дверей в погоне за девятью кустами конопли. Резник стал фигурантом дела о незаконном обороте наркотиков. Теперь дело экс-депутата слушает судья Октябрьского райсуда Елена Сергеева.

Кино

Обыск в квартире шел четыре часа, но в деле Резника фигурируют два видеоролика общим хронометражом 24 минуты. Официально считается, что в остальное время никто видеосъемку не вел. Это не так. «Фонтанка» располагает полными видеозаписями с обыска. Мы можем предположить, что они делались двумя понятыми — Андрем Невзоровым и Игорем Мальцевым. Оба по странному стечению обстоятельств оказались выходцами из силовых структур.



По версии обвинения, понятых Невзорова и Мальцева случайно встретил на улице оперативник Андрей Исаев.

«Где-то на набережной [канала Грибоедова] увидел двух ранее незнакомых мне мужчин. Попросил принять участие в следственном действии. Они согласились, прошли за мной», — заявлял Исаев на допросе в суде. Невзоров и Мальцев подтвердили показания Исаева, заявив, что «прогуливались» по улице Пасторова, когда он подошёл к ним.

Не сошлись в суде с их словами лишь показания бойца «Грома» Сергея Колосова, который узнал в оперативнике Исаеве человека, который привёз силовиков на место проведения обыска, а затем увёз. «Мы приехали и сразу пошли практически. Мы приехали, забрали все свои вещи и стали подниматься — все. Временной период я не могу вам сказать, но практически сразу», — заявил Колосов на заседании 11 марта. Если верить его версии, то оперативник Исаев не искал понятных, а они уже были на месте проведения обыска.

Понятой Андрей Невзоров приехал на обыск экипированным. Он вёл съёмку с двух камер. Одну держал в руке, вторая была вмонтирована в наплечную сумку. Судя по видеозаписям Невзорова, наплечную он включил ещё в машине, припарковавшись на улице Пасторова, и дошел до нужной парадной без поводыря Исаева.



«Фонтанка.ру»

Тем же маршрутом, и тоже самостоятельно, проследовал второй понятой, Игорь Мальцев. Его поход снимала камера в левой руке.



«Фонтанка.ру»

Из записи можно сделать вывод, что понятые после улицы безостановочно снимали в парадной и квартире, но в официальных материалах значится, что Мальцев вообще не вёл съёмку, а Невзоров ненадолго включил ручную камеру в помещении. О существовании наплечной суд в известность не ставили.

— Вы несколько видео снимали? — спросила Невзорова прокурор.

— Нет, одно.

— Ещё раз. Иных записей, которые относились бы к обыску, вами не снималось?

— Нет, больше записей нету.

— Камера в руке была единственной аппаратурой? — спросил адвокат.

— Да, — ответил Невзоров.

Из восьми файлов, на которые была разбита съёмка с ручной камеры, Невзоров предоставил один. Остальные не менее информативны.

Например, съёмка понятого даёт представление, сколько на самом деле человек участвовало в обыске. При внесенных в протокол пяти лицах (следователь, понятые, два оперативника) на этом «ручном» видео Невзорова, стоящего напротив зеркала, можно сосчитать семерых.



«Фонтанка.ру»

Эти люди-призраки удостоверения не предъявляли. В материалах дела их не существует.

Скромная персона Резника привлекла не только их внимание. За операцией внимательно следили и с улицы. Убедиться в этом «Фонтанке» тоже помог Андрей Невзоров.

— Вы покидали квартиру при обыске? На улице ни с кем не встречались? — спросили его в суде.

— Нет. Я не выходил из квартиры, — ответил понятой.

Он опять слукавил. Наплечная камера Невзорова молотила неустанно. Она запечатлела поход мужчины к кураторам, ждавшим в припаркованной машине.

«Резник скинул банки с травой. Мы как бы их видели, но, знаешь, я может особо сильно не заметил, вроде есть видео у оперов, но мы не засняли», — доложил им Невзоров.



«Фонтанка.ру»

Баночки

По мнению следствия, Максим Резник в квартире родственника избавился от двух баночек жевательных конфет Mentos. В одной находилась марихуана. Обвинение строится на показаниях понятых Невзорова и Мальцева, оперативников Шевчука и Исаева и видеозаписи, которую якобы сделал Шевчук в самый горячий момент — когда Резник, отвернувшись от участников обыска, выложил баночки из сумки на стол.



— Я видел, как Резник достал баночки, — в суде припечатал бывшего депутата Мальцев.

Ему вторил Невзоров:

— Резник повернулся спиной, провернул манипуляции с сумкой, отошел на два-три шага. Я обратил внимание, что на столе перед ноутбуком появилась баночка голубого цвета. Потом как будто вспомнил, вернулся обратно, проделал то же самое и снова подошел. Там уже появилась баночка розового цвета.

Я стоял у зеркала, Мальцев — рядом с роялем. Оперативники [Шевчук и Исаев]- в центре комнаты. Следователь рядом со мной.

Из слов Невзорова следовало, что все пятеро официальных участников обыска застали Резника за проделками с баночками. Оперативник Шевчук, по официальной версии, достал мобильный телефон и снял депутата на видео.

Записи с невзоровских камер говорят, что в комнате отсутствовали: следователь, Невзоров, Мальцев, оперативник Исаев, под конец появился Шевчук.



«Фонтанка.ру»

Оператор

История с записью, сделанной якобы Шевчуком на мобильный телефон, тоже вызывает вопросы. Видеоролик со спиной Резника и появившимися на столе баночками в деле есть. Шевчук на обыске присутствовал. Он много раз попадал в прицел камер понятых.



Но чтобы Шевчук снимал Резника — такое не было зафиксировано. По данным «Фонтанки», автором видеоохоты за депутатом был один тех трёх «призраков», которые присутствовали на обыске с самого начала, но в протокол не были внесены.



«Фонтанка.ру»

Этот неизвестный и устроил шумиху с Резником, привлёк внимание оперативников после появления баночек на столе. Насколько известно «Фонтанке», «призрака» следователь не допрашивал и видеозапись у него не изымал.

Фон

История уголовного дела и обыска в жилище родственника Резника Ивана Дорофеева не похожа на любую другую историю поимки наркопотребителя или распространителя марихуаны, особенно в арсенале которого нашлось несколько кустиков. Как следует из уголовного дела Дорофеева, следить за ним начали больше чем за полгода до того самого дня, когда проводили обыск. В деле, как писала «Фонтанка», есть расшифровка телефонных переговоров, из содержания которых сложно сделать вывод о его противоправной деятельности. Например, в июле 2020-го он обсуждал по телефону со своим другом-виолончелистом дизайн его визиток. В сентябре этого же года вместе с женой играли в компьютерную игру и болтали по телефону о том, что «нужно было срезать шкуру собаки и повесить на ворота соседа». Следили оперативники не только за Дорофеевым, но и за теми, кто к нему приходил и уходил. Поочередно у его знакомых в течение года проходили обыски, иногда успешные, иногда — совсем мимо.



Во время следствия и в суде Дорофеев признал, что найденные в художественной мастерской кустики и засохшие стебли действительно его — пытался вырастить для личного употребления. Но сбыт категорически отрицал: растения посадил совсем недавно, и даже те почти засохли, неудачный опыт.

Во время обыска, как он заявил в суде уже на процессе Резника, на него надавили: «Меня пытались убедить, что это мои банки [из-под жвачки, в которых впоследствии нашли наркотическое вещество]. Хотели выудить из меня эти данные. У меня было нервное состояние, стресс, оперативник надавливал на меня». В день обыска он дал показания против Резника, но позже от них отказался.

Процесс над Резником слушают в суде с осени. Летом следователь не разрешил депутату посетить нотариуса, чтобы оформить документы для участия в выборах в Законодательное собрание. Уже после дня голосования решение следователя в суде признали незаконным.

Андрей Иванов, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

