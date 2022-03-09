Понятой по делу петербургского экс-депутата Резника оказался бывшим сотрудником наркоконтроля

Невзоров также рассказал, что во время своего участия в обыске в квартире родственника Резника решил заснять происходящее на камеру, которую он всегда носил с собой. После обыска он просмотрел запись на компьютере и дал сфотографировать экран на мобильный телефон. Кому именно — он не сказал. Позже эта запись появилась в Интернете.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», понятой Андрей Невзоров работал в налоговой полиции до 2003 года, а затем перешёл на работу в федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. На суде он сообщил об этом нехотя, после нескольких вопросов адвоката Максима Резника Михаила Пашинского.

Ранее «Фонтанка» писала, что в биографии другого понятого тоже оказалась служба в правоохранительных органах: Игорь Мальцев незадолго до проведения обыска, в 2020-м году, уволился из таможенных органов, а в 2007 году работал в МВД оперативником.



Напомним, что Резник проходит в качестве обвиняемого по делу, возбужденному по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Как полагает сторона обвинения, народный избранник не позднее 14:30 9 марта 2021 года приобрел для личных целей 18,2 грамма растительного вещества, находясь в квартире своего родственника.



Максим Резник был депутатом Заксобрания Петербурга пятого и шестого созывов (2011–2021 годы). Он планировал предпринять попытку избраться в текущий созыв в качестве самовыдвиженца, однако следователь отказался отпустить его к нотариусу, поэтому он не смог принять участие в выборах.



Депутат с парламентской трибуны регулярно критиковал руководство страны и Петербурга, а также высказывал поддержку оппозиционеру Алексею Навальному.

