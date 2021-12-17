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В суде в Петербурге допросили понятого, который присутствовал на обыске у родственника Резника. Он — бывший оперативник

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В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга началось слушание по уголовному делу в отношении экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 17 декабря на заседании допросили понятого Игоря Мальцева, который присутствовал при обыске у родственника депутата, Ивана Дорофеева.

Он рассказал, что 1 марта встретился с другом недалеко от набережной канала Грибоедова. Прогуливаясь по центру города, они встретили полицейского, который предложил им принять участие в обыске в качестве понятых. Мальцев рассказал, что вместе с оперативниками и следователем поднялся на этаж выше квартиры Дорофеева. Когда из неё вышел Резник, оперативники и следователь спустились и начали звонить в закрывшуюся дверь. Им не открывали, тогда дверь взломали.

На время обыска, отметил Мальцев, Резник вернулся в квартиру, сильно переживал, ходил в разные стороны, а потом подошёл к столу и выложил две баночки из-под конфет «Ментос».

«Он стал гораздо спокойней. Спросил, нет ли к нему вопросов, и удалился», — отметил Мальцев. Он также добавил, что сам он обратился к оперативникам и сказал им про увиденное. Через два часа, по его словам, полицейские изучили содержимое баночек, в одной из них оказалось некое вещество.

Во время допроса адвокат Максима Резника Михаил Пашинский заметил, что Мальцев путается в показаниях. Например, по его словам, Мальцев видел всех участников обыска одновременно, когда происходило несколько действий — и когда полицейские изымали кусты наркотического растения у Ивана Дорофеева, и то, как на столе возле Резника появились баночки от «Ментоса», хотя происходило это, судя по просмотренному на заседании видео, в разных местах.

В ходе допроса Мальцева выяснилось, что он незадолго до проведения обыска, в 2020-м году, уволился из таможенных органов, а в 2007 году и сам работал в МВД оперативником.

Напомним, что Резник проходит в качестве обвиняемого по делу, возбужденному по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Как полагает сторона обвинения, народный избранник не позднее 14:30 9 марта 2021 года приобрел для личных целей 18,2 грамма растительного вещества.

Максим Резник был депутатом Заксобрания Петербурга пятого и шестого созывов (2011–2021 годы). Он планировал предпринять попытку избраться в текущий созыв в качестве самовыдвиженца, однако следователь отказался отпустить его к нотариусу, поэтому он не смог принять участие в выборах.

Депутат с парламентской трибуны регулярно критиковал руководство страны и Петербурга, а также высказывал поддержку оппозиционеру Алексею Навальному.

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Комментарии (17)

261697121
Мужик покупает наркоту, на выходе видит что в квартиру ломятся полицейские, гуляет минут 20, возвращается с наркотой в квартиру где идёт обыск и выкладывает при свидетеле на стол.

Не надо держать нас за идиотов господа полицейские.
***_555
Чисто сработано. Тыщёнку-то хоть подкинули?
RMN
Характерно
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