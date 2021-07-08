Петербургского депутата Резника не отпустили к нотариусу из-под домашнего ареста. В выборах он принять участие не сможет

Следователь отказал депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику в визите к нотариусу. Об этом «Фонтанке» 8 июля сообщили помощники политика и его адвокат.



Визит к нотариусу был нужен, чтобы заверить бумаги, необходимые для его участия в выборах.



«Мы обратились к следователю Палагичеву В. А. с ходатайством, в котором сообщили о намерении Максима Львовича выдвигаться в качестве кандидата на выборах в Законодательное собрание. В связи с этим просили разрешить посетить избирательную комиссию, офис банка, МФЦ. Также в этих же целях просили разрешить Резнику посетить нотариуса... Рассмотрев заявленное ходатайство, следователь Палагичев В. А. вынес постановление о полном отказе в его удовлетворении. Какой-либо мотивировкой принятого решения следователь себя не утруждал, просто написал, что Резнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, поэтому во всех его просьбах необходимо отказать», — сообщил защитник Резника Михаил Пашинский.

