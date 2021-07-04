Команда депутата Резника объявила, что он пойдет на выборы самовыдвиженцем

Команда депутата Максима Резника, находящегося под домашним арестом, объявила о его намерении стать самовыдвиженцем на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Об этом 4 июля сообщается в телеграм-канале политика.



Как отмечают помощники парламентария, для регистрации Резника кандидатом необходимо будет собрать 5008 подписей петербуржцев. Ранее партия «Яблоко» отказалась выдвинуть Резника кандидатом в 21-м округе в Московском районе.



«Решением «Яблока» огорчён… Всегда старался проявлять солидарность с теми, кого прессует карательный режим, и сам на неё рассчитывал, обращаясь к «Яблоку» с просьбой о выдвижении», — приводят помощники слова депутата, переданные через его мать.

