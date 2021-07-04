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Команда депутата Резника объявила, что он пойдет на выборы самовыдвиженцем

Команда депутата Максима Резника, находящегося под домашним арестом, объявила о его намерении стать самовыдвиженцем на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Об этом 4 июля сообщается в телеграм-канале политика.

Как отмечают помощники парламентария, для регистрации Резника кандидатом необходимо будет собрать 5008 подписей петербуржцев. Ранее партия «Яблоко» отказалась выдвинуть Резника кандидатом в 21-м округе в Московском районе.

«Решением «Яблока» огорчён… Всегда старался проявлять солидарность с теми, кого прессует карательный режим, и сам на неё рассчитывал, обращаясь к «Яблоку» с просьбой о выдвижении», — приводят помощники слова депутата, переданные через его мать.

Резник находится под домашним арестом в связи с обвинением по делу о наркотиках (по данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма).

Самовыдвиженцем на выборах собирается стать и экс-глава штаба Навального в Петербурге (признан экстремистской организацией в РФ и ликвидирован) Ирина Фатьянова. Её также не захотели выдвигать кандидатом представители «Яблока». Она намерена попробовать свои силы на выборах в Законодательное собрание в Петроградском районе, в 3-м округе.

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Комментарии (3)

266081655
Яблоко как флюгер... Держит нос по ветру.... Точно распознаёт сигналы власти....
Silver867
Его же из Яблока в своё время лично Явлинский исключил, на что он рассчитывал?
olla
яблоко уже сгнило.
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