Команда депутата Резника объявила, что он пойдет на выборы самовыдвиженцем

Команда депутата Максима Резника, находящегося под домашним арестом, объявила о его намерении стать самовыдвиженцем на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Об этом 4 июля сообщается в телеграм-канале политика.
Как отмечают помощники парламентария, для регистрации Резника кандидатом необходимо будет собрать 5008 подписей петербуржцев. Ранее партия «Яблоко» отказалась выдвинуть Резника кандидатом в 21-м округе в Московском районе.
«Решением «Яблока» огорчён… Всегда старался проявлять солидарность с теми, кого прессует карательный режим, и сам на неё рассчитывал, обращаясь к «Яблоку» с просьбой о выдвижении», — приводят помощники слова депутата, переданные через его мать.
Резник находится под домашним арестом в связи с обвинением по делу о наркотиках (по данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма).
Самовыдвиженцем на выборах собирается стать и экс-глава штаба Навального в Петербурге (признан экстремистской организацией в РФ и ликвидирован) Ирина Фатьянова. Её также не захотели выдвигать кандидатом представители «Яблока». Она намерена попробовать свои силы на выборах в Законодательное собрание в Петроградском районе,