Родственника Резника осудили за хранение наркотиков и отпустили в зале суда

При этом прокурор настаивала на более жестком приговоре — восемь с половиной лет.



В суде же Иван Дорофеев признал факт хранения наркотического вещества. Он отметил, что пытался его вырастить, но у него ничего не получалось — поэтому во время обыска у него был изъят «сухой стебель» и ещё молодые побеги. Попытку сбыта Дорофеев не признал и попросил переквалифицировать статью УК РФ 228 на первую часть, не подразумевающую сбыт. Адвокат Дорофеева Тимур Рзаев в суде заявил, что в деле отсутствует какое-либо доказательство сбыта. Суд просьбу удовлетворил и переквалифицировал дело на «Незаконное хранение без цели сбыта».