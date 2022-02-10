FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
74.80р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Родственника Резника осудили за хранение наркотиков и отпустили в зале суда

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор родственнику экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника Ивану Дорофееву. Как сообщает 10 февраля корреспондент «Фонтанки», за хранение наркотических веществ он получил 1 год и 9 месяцев в колонии-поселении, но был освобожден из зала суда, так как ему зачли время пребывания в СИЗО.

5
Печать
Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

При этом прокурор настаивала на более жестком приговоре — восемь с половиной лет.

В суде же Иван Дорофеев признал факт хранения наркотического вещества. Он отметил, что пытался его вырастить, но у него ничего не получалось — поэтому во время обыска у него был изъят «сухой стебель» и ещё молодые побеги. Попытку сбыта Дорофеев не признал и попросил переквалифицировать статью УК РФ 228 на первую часть, не подразумевающую сбыт. Адвокат Дорофеева Тимур Рзаев в суде заявил, что в деле отсутствует какое-либо доказательство сбыта. Суд просьбу удовлетворил и переквалифицировал дело на «Незаконное хранение без цели сбыта».

«За эти 11 месяцев нахождения вдали от семьи я пересмотрел взгляды на жизнь. Я сумел многое понять и переосмыслить. Я увидел, что происходит с людьми, которые употребляют наркотики, — они были моими сокамерниками», — заявил в последнем слове Дорофеев и попросил отпустить его домой к семье.

Обыск в мастерской Ивана Дорофеева прошёл 9 марта 2021 года. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник. Первыми о причастности к делу Максима Резника сообщили СМИ, которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Позже в отношении депутата возбудили уголовное дело, из-за которого он не смог принять участие в выборах.

Фото: «Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Dimitry Antonov
А что с делом, возбужденным в отношении самого депутата Резника?
07A
Как полезно годик другой побыть вдалеке от семьи!
alexadmin
Я ж говорил, все останутся довольны. Осталось пересчитать звезды на погонах следователя.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний