Родственника Резника осудили за хранение наркотиков и отпустили в зале суда

При этом прокурор настаивала на более жестком приговоре — восемь с половиной лет.
В суде же Иван Дорофеев признал факт хранения наркотического вещества. Он отметил, что пытался его вырастить, но у него ничего не получалось — поэтому во время обыска у него был изъят «сухой стебель» и ещё молодые побеги. Попытку сбыта Дорофеев не признал и попросил переквалифицировать статью УК РФ 228 на первую часть, не подразумевающую сбыт. Адвокат Дорофеева Тимур Рзаев в суде заявил, что в деле отсутствует какое-либо доказательство сбыта. Суд просьбу удовлетворил и переквалифицировал дело на «Незаконное хранение без цели сбыта».
«За эти 11 месяцев нахождения вдали от семьи я пересмотрел взгляды на жизнь. Я сумел многое понять и переосмыслить. Я увидел, что происходит с людьми, которые употребляют наркотики, — они были моими сокамерниками», — заявил в последнем слове Дорофеев и попросил отпустить его домой к семье.
Обыск в мастерской Ивана Дорофеева прошёл 9 марта 2021 года. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник. Первыми о причастности к делу Максима Резника сообщили СМИ, которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Позже в отношении депутата возбудили уголовное дело, из-за которого он не смог принять участие в выборах.