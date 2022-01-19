«Оперативник надавливал на меня». Родственник Резника заявил, что оговорил его под давлением следствия

Родственник экс-депутата петербургского парламента Максима Резника Иван Дорофеев заявил, что оговорил его во время обыска в своей мастерской. Об этом он сообщил на допросе в суде над политиком 19 января.

«Меня пытались убедить, что это мои банки [из-под жвачки, в которых впоследствии нашли наркотическое вещество]. Хотели выудить из меня эти данные. У меня было нервное состояние, стресс, оперативник надавливал на меня», — рассказал Дорофеев, отвечая на вопросы прокурора в Октябрьском районном суде.



Во время судебного процесса Дорофееву также показали видео, на нём он утверждает, что банки принёс в его квартиру Резник. Аналогичные показания он дал и во время первого допроса. Впрочем, на заседании Дорофеев сначала настаивал, что он не давал таких показаний, и не признал несколько своих подписей под протоколом допроса. Затем заявил, что подписи его, а сам он не знал, как именно оставить замечания в протоколе допроса.

Дорофеев также пожаловался на то, что в тот день у него были проблемы со здоровьем, но врачи Екатерининской больницы якобы заявили ему, что лечить его не будут и выдали справку о том, что он здоров. «Они сказали, что вылечусь, когда выйду [на свободу]».

На заседании суда адвокат Резника Михаил Пашинский и сам экс-депутат заявили о предвзятости к ним судьи Елены Сергеевой. В отличие от прокурора адвокату не дали задать вопросы Дорофееву во время просмотра видеозаписи. Кроме того, судья отказала юристу в возможности вызвать Дорофеева, чтобы задать ему вопросы во время стадии представления доводов защиты.

