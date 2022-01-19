«Оперативник надавливал на меня». Родственник Резника заявил, что оговорил его под давлением следствия

Родственник экс-депутата петербургского парламента Максима Резника Иван Дорофеев заявил, что оговорил его во время обыска в своей мастерской. Об этом он сообщил на допросе в суде над политиком 19 января.
«Меня пытались убедить, что это мои банки [из-под жвачки, в которых впоследствии нашли наркотическое вещество]. Хотели выудить из меня эти данные. У меня было нервное состояние, стресс, оперативник надавливал на меня», — рассказал Дорофеев, отвечая на вопросы прокурора в Октябрьском районном суде.
Во время судебного процесса Дорофееву также показали видео, на нём он утверждает, что банки принёс в его квартиру Резник. Аналогичные показания он дал и во время первого допроса. Впрочем, на заседании Дорофеев сначала настаивал, что он не давал таких показаний, и не признал несколько своих подписей под протоколом допроса. Затем заявил, что подписи его, а сам он не знал, как именно оставить замечания в протоколе допроса.
Дорофеев также пожаловался на то, что в тот день у него были проблемы со здоровьем, но врачи Екатерининской больницы якобы заявили ему, что лечить его не будут и выдали справку о том, что он здоров. «Они сказали, что вылечусь, когда выйду [на свободу]».
На заседании суда адвокат Резника Михаил Пашинский и сам экс-депутат заявили о предвзятости к ним судьи Елены Сергеевой. В отличие от прокурора адвокату не дали задать вопросы Дорофееву во время просмотра видеозаписи. Кроме того, судья отказала юристу в возможности вызвать Дорофеева, чтобы задать ему вопросы во время стадии представления доводов защиты.
Максима Резника судят по «наркотической» статье, по версии следствия, он приобрёл у своего родственника 18 граммов вещества. Главным аргументом стороны обвинения является видео, на котором депутат во время обыска в квартире родственника выкладывает из сумки две баночки из-под конфет «Ментос», а также показания участников обыска.
Обыск в мастерской Ивана Дорофеева прошёл 9 марта 2021 года. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находится депутат Резник. Первыми о причастности к делу Максима Резника сообщили СМИ, которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Позже в отношении депутата возбудили уголовное дело, из-за которого он не смог принять участие в выборах.