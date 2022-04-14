У гражданина Китая с боем отняли посылку от родителей на Васильевском острове

Полицию вызывали на улицу Кораблестроителей пешеходы, которые стали свидетелями драки иностранцев.
Наряды ППС, ОВО и ГИБДД прибыли к дому 16, корпус 1, накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 апреля. Силовики нашли там побитого 31-летнего гражданина Китая, который приехал в Россию летом 2021 года на лечение. По предварительной информации, мужчина рассказал, что шел с почты, где получил посылку от родителей. У указанного дома к нему подошли четверо, которые напали на него и отняли посылку.
При этом грабители якобы также говорили на китайском между собой.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.