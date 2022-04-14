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    У гражданина Китая с боем отняли посылку от родителей на Васильевском острове

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    5 комментариев

    Полицию вызывали на улицу Кораблестроителей пешеходы, которые стали свидетелями драки иностранцев.

    Наряды ППС, ОВО и ГИБДД прибыли к дому 16, корпус 1, накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 апреля. Силовики нашли там побитого 31-летнего гражданина Китая, который приехал в Россию летом 2021 года на лечение. По предварительной информации, мужчина рассказал, что шел с почты, где получил посылку от родителей. У указанного дома к нему подошли четверо, которые напали на него и отняли посылку.

    При этом грабители якобы также говорили на китайском между собой.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (5)

    angel of death
    винтить беззащитных бабулек на митингах-фигитингах ведь гораздо проще, чем ловить реальных преступников...
    вот и имеем реальную преступность в городе и псевдо-раскрываемость....
    Леонтий
    Триады.Их почерк.
    фру
    китайские опг в Петербурге, хых.
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