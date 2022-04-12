Больше суток в Индии не могут снять застрявших на канатной дороге. Есть погибшие

Неподалеку от шиваитского храма Баба Байдьянатх в Индии на канатной дороге из-за технической неисправности застряли 50 человек. 16 из них уже больше суток в кабинках.
Ситуацию описывает The Hindu 12 апреля. 50 человек находились в кабинках канатной дороги рядом с местом паломничества вечером 10 числа. По неустановленной пока причине, канатка встала и некоторые кабины столкнулись. Часть людей оказалась заблокирована на высоте среди густого леса. Спасают пассажиров с помощью военных и вертолетов, а еду и воду им наверх поднимают дронами.
На сегодняшний момент еще 16 человек не сняли с канатной дороги. Минимум трое погибли, два из-за столкновения и один во время спасательных работ.
Канатная дорога чуть больше 700 метров в длину расположена среди холмов высотой почти в 400 метров, на ней 25 кабинок. Известно, что канатка частная, а её владельцы сбежали.