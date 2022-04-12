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    Больше суток в Индии не могут снять застрявших на канатной дороге. Есть погибшие

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    5 комментариев

    Неподалеку от шиваитского храма Баба Байдьянатх в Индии на канатной дороге из-за технической неисправности застряли 50 человек. 16 из них уже больше суток в кабинках.

    Ситуацию описывает The Hindu 12 апреля. 50 человек находились в кабинках канатной дороги рядом с местом паломничества вечером 10 числа. По неустановленной пока причине, канатка встала и некоторые кабины столкнулись. Часть людей оказалась заблокирована на высоте среди густого леса. Спасают пассажиров с помощью военных и вертолетов, а еду и воду им наверх поднимают дронами.

    На сегодняшний момент еще 16 человек не сняли с канатной дороги. Минимум трое погибли, два из-за столкновения и один во время спасательных работ.

    Канатная дорога чуть больше 700 метров в длину расположена среди холмов высотой почти в 400 метров, на ней 25 кабинок. Известно, что канатка частная, а её владельцы сбежали.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (5)

    274580688
    дорогу, небось, британские эксплуататоры построили, а потом местные решили попатриотить, поставить весь мир на колени, а заодно и сэкономить на обслуживании и обслуживать собственными силами и с аналоговыми запчастями.
    VKuser49193372
    Еще проредили население. А там и новый ковид не за горами
    07A
    Карму надо почистить!
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