Оборудование из «Ленэкспо» распределят по больницам Петербурга

«С учетом особенностей создания временного госпиталя «Ленэкспо» на территории и в павильонах, принадлежащих коммерческой компании ООО «Ленэкспо», потребовалось издание особого порядка о списании и дальнейшем уничтожении данного имущества в дополнение к существующему порядку. Этот порядок не определяет сроков существования объектов и не устанавливает, какое имущество подлежит уничтожению», — сообщили в комздраве на запрос «Фонтанки» 11 апреля.



В ведомстве добавили, что «всё имущество, которое может быть использовано в других медицинских учреждениях, будет передано туда и продолжит существование».

