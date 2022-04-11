Оборудование из «Ленэкспо» распределят по больницам Петербурга

«С учетом особенностей создания временного госпиталя «Ленэкспо» на территории и в павильонах, принадлежащих коммерческой компании ООО «Ленэкспо», потребовалось издание особого порядка о списании и дальнейшем уничтожении данного имущества в дополнение к существующему порядку. Этот порядок не определяет сроков существования объектов и не устанавливает, какое имущество подлежит уничтожению», — сообщили в комздраве на запрос «Фонтанки» 11 апреля.
В ведомстве добавили, что «всё имущество, которое может быть использовано в других медицинских учреждениях, будет передано туда и продолжит существование».
При этом в комздраве уточнили, что пока нет решения о продлении аренды, но госпиталь в «Ленэкспо» продолжает существовать в режиме консервации. И передачи имущества из него пока тоже, соответственно, нет.
«Фонтанка» писала, что «Ленэкспо» закрылся после окончания очередной волны коронавируса уже почти месяц назад — 14 марта. Территорию комплекса планируют застраивать, однако в Смольном рассматривают возможность продления договора аренды площадей «Ленэкспо» до конца 2022 года из-за риска новых волн.