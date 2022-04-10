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    Минобороны РФ: Израильские истребители ударили по объектам в Сирии

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    Объекты в сирийской провинции Латакия подверглись атаке израильских истребителей. Об этом 10 апреля сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

    «9 апреля с 18:45 до 18:52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия», – сказал он (цитата по ТАСС).

    Контр-адмирал добавил, что в результате потерь среди личного состава Вооруженных сил России и Сирии нет. Гражданской инфраструктуре причинен незначительный материальный ущерб. Находящиеся на вооружении сирийских ПВО комплексы С-125 и «Панцирь-С» уничтожили три ракеты.

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