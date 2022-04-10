В Петербурге похоронили погибшего на Украине 21-летнего десантника. Орденом мужества его наградили посмертно

«Мужественный и сильный человек, ценой собственной жизни ваш сын выполнил воинский долг, показал образец высочайшей доблести и отваги. Максим Дмитриевич боролся за мирную жизнь на Донбассе, защищал национальную безопасность России. Он погиб, защищая право людей на жизнь», – заявил губернатор.



Максим Смирнов погиб 25 марта в ходе спецоперации на Украине. За воинский подвиг он посмертно награжден орденом Мужества.



Как писала «Фонтанка», он проходил службу в качестве контрактника. Ранее в Смольном отказывались подтверждать его гибель, ссылаясь на гостайну.

