    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    7 м/с, ю-з

    750мм

    70%

    Подробнее
    usd74.85eur81.71
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    На севере Петербурга посетитель бара уложил противника выстрелом в голову

    7
    Печать

    Вечер в баре закончился утренней стрельбой в Выборгском районе Петербурга. О задержании стрелка сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 10 апреля.

    Конфликт произошел у бара на проспекте Просвещения накануне около четырех утра. Видеокамера запечатлела высокого мужчину, который сначала швырнул о тротуар парня в белой футболке, затем вернулся с аэрозольным пистолетом. Он ударил по лицу девушку, обладателю белой футболки удалось заговорить агрессора, но через некоторое время он все же выстрелил.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    По данным «Фонтанки», пострадавшего 21-летнего мужчину увезли в больницу с контузией левого глазного яблока. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    23-летнего стрелка задержали в этот же день. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    812
    Всегда умиляют самочки человека в кабацких замесах. Рты как разинут, руками-ногами машут что твой Халк, а когда противника утомит и он отвесит леща - "девушкууу ууудааарииилииии!!!"
    vic_5e4cd1938d1a8
    Свора бездельников.
    Им бы не в бар ходить, а в библиотеку
    PROM
    когда начнут давать реальные сроки, тогда и прекратится данный "травматизм"
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний