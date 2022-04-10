На севере Петербурга посетитель бара уложил противника выстрелом в голову

Вечер в баре закончился утренней стрельбой в Выборгском районе Петербурга. О задержании стрелка сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 10 апреля.



Конфликт произошел у бара на проспекте Просвещения накануне около четырех утра. Видеокамера запечатлела высокого мужчину, который сначала швырнул о тротуар парня в белой футболке, затем вернулся с аэрозольным пистолетом. Он ударил по лицу девушку, обладателю белой футболки удалось заговорить агрессора, но через некоторое время он все же выстрелил.