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    Николай Цискаридзе в Мраморном дворце зачёл «Тотальный диктант» о первой любви

    Акция проверки грамотности «Тотальный диктант» прошла 9 апреля в 500 населенных пунктах России. На 2 200 площадках текст писателя Марины Степновой зачитывали вживую — в том числе знаменитости. Так, в Петербурге «диктаторами» (так традиционно называют на этом мероприятии тех, кто зачитывает текст) стали Николай Цискаридзе и Светлана Сурганова.

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    Ректору Академии русского балета имени А. Вагановой досталась самая красивая площадка для диктанта в городе — Мраморный дворец. Народный артист России Цискаридзе в 2019 году был награждён премией профессионального признания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина за вклад в продвижение русского языка. Он подчеркивал, что русский язык для него всегда был очень дорог, и в вопросе его изучения иностранными студентами ректор принципиален, говоря, что учить русскому балету в России будут только на русском языке.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Светлана Сурганова зачитывала текст для желающих проверить свою грамотность в РГПУ им. А. И. Герцена.

    Также среди тех, кто стал «голосами» диктанта этого года в разных городах, были Николай Басков (читает на радио), Яна Чурикова, Сергей Гармаш, Александр Цыпкин, Стас Пьеха, Ирина Розанова, Андрей Геласимов и другие, включая автора текста.

    Из-под пера Марины Степновой вышли романы «Хирург», «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок». Автор рассказала, что текст ее диктанта — о первой любви, а главный герой — воронежский подросток. События разворачиваются в XIX веке.

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    В 2021 году автором текста «Тотального диктанта» был выбран Дмитрий Глуховский. После оглашения имени автора от поддержки акции отказалось Россотрудничество, а затем стало известно, что акцию в 2022 году не поддержит Фонд президентских грантов. В январе организаторы сообщили, что грант им выдали вновь — но только на 2023 год.

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    Комментарии (3)

    265957340
    Безграмотно рассказать о проверке грамотности - бесценно!
    Софья Рафаиловна
    Зачёл или зачитал? Наверное, у меня с русским проблема? потому что мне кажется, что "зачёл" - это про другое.
    Джеко
    Чем больше в стране занимаются подобной ерундой тем ниже культура поведения и речи. На матерном уже не ругаются, а просто разговаривают, причем, каждый второй-уши вянут. Всеобщее неуважение друг к другу, стукачество, попытки словить на штрафы, короче подлость сделать. В общем, сворачивайте эту бесполезную лавочку и не майтесь дурью.
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