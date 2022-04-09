Николай Цискаридзе в Мраморном дворце зачёл «Тотальный диктант» о первой любви

Ректору Академии русского балета имени А. Вагановой досталась самая красивая площадка для диктанта в городе — Мраморный дворец. Народный артист России Цискаридзе в 2019 году был награждён премией профессионального признания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина за вклад в продвижение русского языка. Он подчеркивал, что русский язык для него всегда был очень дорог, и в вопросе его изучения иностранными студентами ректор принципиален, говоря, что учить русскому балету в России будут только на русском языке.

Светлана Сурганова зачитывала текст для желающих проверить свою грамотность в РГПУ им. А. И. Герцена.

Также среди тех, кто стал «голосами» диктанта этого года в разных городах, были Николай Басков (читает на радио), Яна Чурикова, Сергей Гармаш, Александр Цыпкин, Стас Пьеха, Ирина Розанова, Андрей Геласимов и другие, включая автора текста.

Из-под пера Марины Степновой вышли романы «Хирург», «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок». Автор рассказала, что текст ее диктанта — о первой любви, а главный герой — воронежский подросток. События разворачиваются в XIX веке.